Бурштын, Ладыжин, Добротвор. Россия преступно ударила по городам, где расположены крупные украинские ТЭС: что важно о них знать

Один из объектов ДТЭК, фото опубликовано компанией летом 2025 года во время ремонтной кампании на теплоэлектростанциях (Фото: ДТЭК Энерго)

В ДТЭК уточнили, что это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь. На этот раз в разных регионах Украины было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

ДТЭК не назвала конкретные регионы, где расположены эти ТЭС, однако повреждения объектов энергетической и критической инфраструктуры подтверждали областные военные администрации Ивано-Франковской, Львовской (два объекта), Винницкой областей.

Ночью Воздушные силы и мониторинговые паблики писали о многочисленных воздушных целях — в частности дронах, крылатых и баллистических ракетах — в направлении городов Бурштын (Ивано-Франковская область), Добротвир (Львовская область) и Ладыжин (Винницкая область). Во всех этих трех городах расположены крупные теплоэлектростанции.

NV напоминает главные факты об этих ТЭС — гражданских объектах, атаки на которые запрещены международными конвенциями и считаются военными преступлениями.

Бурштынская ТЭС

Бурштын, Ивано-Франковская область

Бурштынская ТЭС, работающая с 1969 года — крупнейшая на западе Украины и одна из самых мощных во всей стране. Входит в состав АО ДТЭК Западэнерго. Мощность станции до полномасштабного вторжения России достигала 1986 МВт.

После оккупации Углегорской и Запорожской ТЭС станция в Бурштыне осталась одной из трех самых мощных на подконтрольной части Украины. Она была способна обеспечивать светом 3 млн пользователей в Закарпатской, частично Ивано-Франковской и Львовской областях.

Основное топливо станции - уголь газовой группы, резервное — газ и мазут.

Бурштынская ТЭС расположена на пересечении линий электропередач, соединяющих Украину с Венгрией, Румынией, Словакией. В 2002—2022 годах ТЭС входила в состав т.н. Бурштынского энергоострова — части энергосистемы которая, в отличие от остальных электросетей Украины, была подключена к электросетям стран ЕС и позволяла экспортировать украинскую электроэнергию за границу или импортировать электроэнергию в Украину. С тех пор, как в марте 2022 года вся энергосистема Украины была присоединена к энергосистеме Европы, Бурштынский энергоостров в понимании исключительной экспортно-импортной точки для электроэнергии прекратил свое существование.

За почти четыре года российского полномасштабного вторжения РФ Бурштынская ТЭС стала одной из энергетических целей, по которой россияне чаще всего наносили ракетные и беспилотные удары. Один из самых тяжелых ударов по станции был нанесен во время массированного обстрела 22 марта 2024 года.

Тогда из-за повреждения станции в Бурштынской общине прекратили теплоснабжение и снабжение горячей водой и объявили чрезвычайное положение. Как и на Ладыжинской станции в тот же день, на Бурштынской ТЭС пострадали все энергоблоки, сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, степень разрушения энергоблоков была «от полной до более 50%».

До той атаки городской голова Бурштына Василий Андриешин напоминал, что в 2022—2023 годах в Бурштынскую ТЭС попали 17 ракет.

В то же время летом 2024 года гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев опровергал заявление главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук о том, что после весенних ударов станция якобы «не подлежит восстановлению». «Сегодня мы даже не рассматриваем категорию «восстановлению не подлежит», - отреагировал Салеев.

В то же время он признавал масштаб разрушений, рассказывая, что работы на станции продолжались в режиме 24/7. «Масштаб разрушений такой, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде за все вопрос времени и наличия необходимого оборудования. Заказы на изготовление оборудования размещены на производствах всех континентов», - объяснял гендиректор ДТЭК Энерго.

Из соображений безопасности компания не сообщала подробно о восстановительных работах.

В течение 2024−2025 годов россияне неоднократно пытались наносить удары по Бурштынской ТЭС.

Ладыжинская ТЭС

Ладыжин, Винницкая область

Ладыжинская ТЭС, высота дымовых труб которой достигает 250 м, начала работать в начале 1970-х годов. С 2012-го является структурным подразделением ДТЭК Западэнерго.

На станции установлено шесть энергоблоков мощностью 300 МВт каждый. Основным топливом является энергетический уголь, мазут используют как резервное топливо.

До войны России против Украины Ладыжинская ТЭС обеспечивала электроэнергией не только Винницкую область (97% общеобластного производства электроэнергии), но и ряд других областей Украины. Всю произведенную электроэнергию станция отпускала в объединенную энергосистему Украины.

Станция была серьезно повреждена во время удара 22 марта 2024, который стал самой тяжелой на тот момент атакой по энергетике Украины. Тогда исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук подтвердил в интервью УП, что на Ладыжинской ТЭС пострадали все энергоблоки.«Энергоблоки в разной степени разрушения: от полной до более 50%», - добавил Сахарук о масштабах повреждений в тот день на Ладыжинской и на Бурштынской ТЭС.

Это был не первый удар по ТЭС. Россия бьет по станции с начала своей кампании атак по украинской энергетике четыре года назад. 11 октября 2022 года на Ладыжинской ТЭС было впервые повреждено энергетическое оборудование после удара дронами-камикадзе. Тогда в окружающих районах пришлось прекратить теплоснабжение. Аналогично после удара 30 октября 2025 года Ладыжин остался без воды и тепла.

Добротворская ТЭС

Добротвор, Львовская область

Крупнейшая электростанция во Львовской области. Ее построили тремя очередями в 1950−60-х годах в городе Добротвор. Ранее Добротворская ТЭС называлась Львовско-Волынская ГРЭС.

Эта электростанция имеет мощность около 500 МВт и является структурным подразделением АО ДТЭК Западэнерго.

Основной вид топлива - уголь.Для подсветки и розжига используется природный газ и мазут. Также станция обеспечивает теплом и питьевой водой прилегающий город Добротвор - административный центр Добротворской поселковой общины Шептицкого района Львовской области. Город расположен в 55 км от Львова.

Эта ТЭС является одним из трех главных генерирующих источников Западной энергетической системы.

После атаки 30 октября 2025 года депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что Россия нанесла удар по Добротворской ТЭС в Львовской области. По его данным, там вспыхнул пожар, а критическая инфраструктура была повреждена.

Ранее Добротворская ТЭС уже становилась объектом атак России. В частности о вероятных ударах по ней ВВС сообщала 8 мая 2024 года.