«Долго об этом говорили». Трамп после встречи с Си Цзиньпином заявил, что Китай поможет попыткам завершить войну России против Украины

Трамп и Си разговаривают, выходя после двусторонней встречи в международном аэропорту Кимхэ, Пусан, Южная Корея, 30 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его встречи с лидером Китая Си Цзиньпином поднимался вопрос Украины. По его словам, Пекин согласился «работать вместе» с Вашингтоном для завершения войны России против Украины.

«Мы долго об этом говорили, и мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли мы что-то сделать. Мы согласны, что стороны, знаете, застряли и борются — и иногда, пожалуй, надо дать им бороться. Но он нам поможет, и мы будем работать вместе над Украиной», — сообщил Трамп журналистам после встречи с Си.

Он отметил, что не обсуждал с лидером Китая вопрос прекращения покупки российской нефти.

«Нефть — вы знаете, он уже давно покупает нефть у России. Она обеспечивает значительную часть Китая… Но мы на самом деле не обсуждали нефть — мы обсуждали сотрудничество, чтобы увидеть, сможем ли мы закончить эту войну», — отметил президент США.

Трамп сказал, что война в Украине «не влияет» ни на Китай, ни на США, но он хотел бы, чтобы «это уже закончилось».

«Это нам ничего не стоит. На самом деле, мы зарабатываем деньги. И я даже не хочу говорить о зарабатывании денег — в этом случае мне безразлично, зарабатываем ли мы деньги», — отметил он.

Лидер Белого дома напомнил, что США продают оружие странам НАТО, а те отдают его Украине по программе PURL.

«И мы обсудили все это. Мы будем работать вместе, чтобы попытаться решить конфликт между Россией и Украиной», — добавил Трамп.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином состоялась 29 октября в южнокорейском Пусане. Эти переговоры стали первыми прямыми переговорами между лидерами с начала второго срока Трампа.