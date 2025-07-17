Что планирует сейчас Россия и при чем здесь Китай

Российский диктатор Путин попросил у Трампа 60 суток, чтобы добивать Украину с воздуха и отгрызть как можно больше территории. Трамп подумал и, в принципе, согласился — дал Путину 50 суток на это дело. Но пообещал Украине системы Patriot.

Относительно 50-ти суток на уничтожение и разграбление Украины — это зря. Потому что это противоречит уже интересам США. Нет, я не о международном праве, демократии и справедливости. На это все давно уже не обращают внимания. Я о прямых интересах США, которые заставили (будем откровенны) Украину подписать соглашение о полезных ископаемых. Путин и Россия рвутся к ресурсам, которые будут делать эту военную диктатуру, которой руководит одно и то же существо уже 25 лет (четверть века!) в военном измерении еще сильнее.

Куда рвется Россия?

Россия пытается захватить не только все важные месторождения природных ископаемых Украины, включая газовые, литиевые, угольные. РФ захватила крупнейшую атомную станцию континента — Запорожскую, добывает на оккупированных территориях марганец, железную руду, титан. Россия пытается захватить и присоединить к своей милитаризованной экономике наиболее индустриальные области Украины. И это является одним из маркеров того, что РФ при поддержке КНР, вместе со своими меньшими сателлитами — Северной Кореей и Ираном готовятся к большой войне с Западом. Кстати, солдаты из Северной Кореи уже воюют против украинцев.

Украина на карте « оси зла» является территорией-донором

Украина на карте «оси зла» является территорией-донором, который должен наполнить экономику России и ее партнеров по переформатированию мира сырьем, электроэнергией, продуктами питания. Потому что большие российско-китайско-корейские армии надо хорошо кормить, чтобы они быстро двигались от одного европейского города к другому. А еще диктатурам нужны люди, которые согласятся на то, что россияне называют «новыми реалиями». Точнее, люди им совсем не нужны. Нужно живое мясо, которое можно одеть в камуфляж и погнать, будто скот, на убой.

Скажите, кто-то может посчитать, сколько боевых беспилотников, которыми Россия будет пытаться взломать ПВО стран НАТО, сможет произвести, подключив захваченные шесть ядерных реакторов ЗАЭС к своей сети? Достаточно, чтобы истощить ПВО европейских стран, имеющих ограниченное количество перехватчиков, зенитных систем и ракет. А сколько Россия изготовит ракет и танков, если захватит все украинские станции? Кто-то на Западе это считает?

Скажите, кому нужен литий для производства аккумуляторов? Думаю, российские оккупанты поделятся этим ценным элементом со своими китайскими друзьями. Которые устами министра иностранных дел КНР Ван И уже сообщили европейским партнерам, что Китай «не смирится» с поражением России в войне, которую РФ сама же и начала. Конечно, россияне поделятся с китайскими товарищами не даром. В обмен на снаряды или мины, которыми будут стирать в кирпичную пыль очередной европейский город. Между прочим, присутствие Китая на оккупированных РФ украинских территориях уже зафиксировано. Как думаете, чем они там занимаются? Изучают основы современной многокомпонентной войны и помогают разрабатывать природные ресурсы. А в оккупированном Крыму Китай планирует построить логистические инфраструктурные объекты.

Китай вообще любит логистику, «один пояс, один путь», инфраструктуру, транспортные хабы, порты. Поэтому Пекин заинтересован не останавливаться на оккупированных территориях. Ему нужна магистраль, которая соединит его с пророссийскими странами Европы. Через Грузию — с Венгрией. Или Словакией. С режимами Орбана и Фицо Си Цзиньпин договорится. Это — как с Лукашенко. Но, согласно «минеральному» соглашению Украины с США, странам, которые были на стороне России, нет места в послевоенной реконструкции Украины. Так что в таком варианте Китаю ничего не светит. И он, наверное, заинтересован не только в том, чтобы РФ не проиграла. А чтобы Москва оккупировала всю Украину. И подконтрольная россиянам марионеточная администрация, вроде той, которая сидит в террористических анклавах «лднр», открыла китайцам дорогу на Запад.

Кстати, российский фашист-пропагандист Владимир Соловьев уже исходил пеной в своей студии, предлагая отдать украинский Львов китайцам. Мол, хороший будет «китайский город Львов». Думаете, такие уроды, как Соловьев, хоть слово произносят в эфир без визы Кремля? И чем дольше украинцы с поляками будут ковырять свои исторические травмы и выяснять, кто кого больше уничтожал в течение прошлых веков, тем больше вероятность, что россияне и Варшаву заочно подарят Китаю. Или, согласно давней исторической традиции, заберут себе.

Поэтому «поздравляю» наших польских друзей и побратимов с открытием в Брюсселе специальной выставки, в которой украинцев представляют как врагов (сообщает Zahid.net). На фоне российской угрозы это похоже на удар в спину тем, кто останавливает очередное расчленение и захват самой Польши, что в ее истории происходило неоднократно.

Большая война и Западная цивилизация

Кстати, а что же «коллективный» Запад? Готовится к большой войне, признаки которой очевидны? Сильные и склонные к сопротивлению действительно готовятся. Наконец-то начали выделять деньги и запускать оборонные предприятия. Слабые и склонные к коллаборации с врагом готовятся принять оккупантов. Как это они уже неоднократно делали, принимая то гитлеровцев, то московитов. По очереди.

Премьер Словакии Фицо снова визжит о российском газе и блокирует санкции против РФ. Если когда-нибудь (не дай Бог), российско-китайский мир с северными корейцами в авангарде приблизится к маленькой Словакии, его правительство перекусят, как креветку, даже не заметив сам момент этого перекуса. Просто что-то хрустнет на зубах оккупантов и даже не утолит аппетит распространителей «русско-азиатского мира».

Скажите, кому-нибудь в этот момент в захваченной Словакии, из административных зданий которой боевые северокорейцы с россиянами буквально за шкирку будут выводить арестованных чиновников из муниципалитетов, будет нужен российский газ? Или запах этого газа? Или деньги от этого газа? Хотя сам Фицо, конечно, не представляет такой картины. Он, возможно, думает, что россияне просто вырежут герб Словакии из триколоров, превратив флаги Словакии в российские. Наивный человек — пусть почитает историю Александера Дубчека и Пражской весны. Самого Дубчека россияне не убили. Не было такой необходимости. Но страну оккупировали на десятилетия.

Великая Британия — Великая Украина

Украина находится между российско-азиатским союзом и слабой частью Европы, которая всегда капитулировала перед более сильными оккупантами. Только где-то на западе континента есть силы, которые готовы бороться. Поэтому у нас нет выбора. Мы должны создать сильное государство, которое будут бояться враги или друзья врагов типа венгерского Орбана, словацкого Фицо и американского блогера Такера Карлсона. И которое будут уважать как партнеры, так и всевозможные «нейтралы», которым все равно, кто кого убивает на этой планете — главное, чтобы стоимость бензина на заправках не выросла на несколько центов.

В слабом государстве, которое разоружало собственную армию, мы уже пожили, с нас достаточно. Жизнь в слабом государстве — это пустая трата жизненного времени. Вас рано или поздно будут бомбить, обстреливать и убивать в собственных квартирах. Потому что более крупным и агрессивным соседям всегда чего-то не хватает: территорий, людей, электростанций, аэродромов, черноземов, портов, карьеров с литием, признания их «величественного величия». При этом любой агрессор придумает теорию — почему вас обязательно надо убивать. В России для этого создали теорию украинского «нацизма» — ее удобно было продвинуть в головы зазомбированной путиноидным режимом биомассы, которая и до того поддерживала идею войны против «хохлов», потому что они «зажрались». И, вообще, «кто им позволил так хорошо жить»?

Поэтому да — если мы хотим выжить, должны реализовать вот это пророчество: если далеко на Западе континента есть Великая Британия, которая способна сражаться с кем угодно за свое существование, далеко на востоке континента должна появиться Великая Украина. Которую будут бояться трогать враги и уважать не только друзья, но и гендерно нейтральные члены мирового сообщества.

Вы спросите, а как израненную и истекающую кровью Украину, от которой российские вампиры уже отрезали куски территории и которую покинули миллионы людей, превратить в сильную и великую? А вот об этом я вам расскажу уже в скором времени. Дальше будет, обещаю.

Текст опубликован с разрешения автора