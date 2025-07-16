Новая схема Трампа относительно войны в Украине

Дональду Трампу 2.0. понадобилось почти полгода, чтобы прийти туда, где мы были

Анализировать новую схему, предложенную Трампом по поддержке Украины, с точки зрения влияния на войну — пока бесполезно, потому что мы еще ничего не получили. Вопрос номенклатуры и скорости поставок остается открытым, а именно это является ключевым, с точки зрения влияния на войну.

А вот определенные нюансы наличия заявления анализировать уже можно и нужно.

Ключевое это то, как воспринимается соответствующее заявление. После угроз и давления на Киев и намеков на возможность оставить Украину один на один с РФ, новые инициативы из Белого дома воспринимаются как большой прогресс и успех — как в Европе, так и у нас.

Дональду Трампу 2.0. понадобилось почти полгода, чтобы прийти туда, где мы были, а именно — к пониманию, что другого варианта, кроме как оказывать помощь Украине и давить на РФ нет, с точки зрения создания условий для договоренностей. Но после почти полгода «fire and fury» в отношении Украины новая инициатива США теперь воспринимается, как великая благодать.

Второе это то, что «США продают НАТО (Европе и Канаде) оружие, а те уже передают его Украине или компенсируют то, что сами до этого передали Украине». Таким образом Вашингтон дальше продолжает позиционировать себя как посредник в переговорах Украина-РФ.

Третье — это присутствие генсека НАТО в Белом доме. Это все, фактически, о новом Трансатлантическом соглашении между США и Европой, где Европа берет на себя прямо и опосредованно большую ответственности за свою безопасность и безопасность Украины. То есть после угроз и намеков в сторону НАТО, теперь Дональд Трамп хочет показать, как все координируется с союзниками по Альянсу, а сам Альянс снова очень ценен и важен.

Все это в совокупности хорошо ложится в идеологию America First, что можно продавать избирателям и на mid terms 2026 года и в 2028 году.

Но явно это все не воспринималось бы как большой прогресс и успех без нагнетания первых полгода администрации Дональд Трамп 2.0. Хороший пример того, что можно совершенно по-разному воспринимать одни и те же вещи, в зависимости от смены декораций и контекста.

