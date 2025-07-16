«Относимся с большой обеспокоенностью». В Минобразования Польши обратились к Украине из-за того, как Волынская трагедия показана в учебниках для школ

Текст письма был опубликован 16 июля польским государственным информагентством РАР.

Новацкая сообщила Лисовому, что «польская сторона с большой озабоченностью относится к содержанию учебников по истории Украины, в которых описываются события на Волыни, произошедшие в 1943—1947 годах». В частности, она указала на учебник «История Украины» для 10 класса средней школы, 2023 года издания.

В приведенном главой польского Минобразования фрагменте книги говорится, что «причиной обострения польско-украинских отношений были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой (вооруженные силы польского подполья во время Второй мировой войны — ред)».

«Ее жертвами стали жители Хелмщины, Подлясья, Галиции и Волыни. Кровавая польско-украинская война, в результате которой гибли не только солдаты, но и мирные жители, продолжалась до 1947 года», — цитирует Новацкая в письме учебник.

Глава Минобразования Польши попросила Лисового «принять немедленные меры, в том числе провести пересмотр других учебников и подготовить новые, которые будут соответствовать текущему состоянию польско-украинских отношений».

Также Новацкая попросила главу Минобразования Украины высказаться по поводу возможного начала работы над подготовкой общего учебника истории — в рамках двусторонней польско-украинской экспертной комиссии.

Кроме того, польская чиновница также предложила Лисовому рассмотреть вариант с изменением правил функционирования работы комиссии.

Как пишет Новацкая, нужно, чтобы и Варшава, Киев, могли выбирать для рецензирования учебники, «вызывающие общий интерес».

Чиновница заявила, что «и украинская, и польская сторона высказывают сомнения относительно содержания учебников по истории».

Волынская трагедия — это польско-украинский этнический конфликт в 1940-х годах. Речь идет о периоде обоюдных этнических чисток польского и украинского населения на территории Волыни и Галичины. Причем в польской историографии официально использует название Rzeź wołyńska (Волынская резня).

Инфографика: NV

11 июля в Польше впервые отметили «памятный день» в годовщину Волынской трагедии — указ об его подписал президент Анджей Дуда (незадолго до того, как покинуть пост).

Соответственно, теперь в Польше этот день называют «Национальным Днем памяти в отношении поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики».

Министерство иностранных дел Украины заявило, что новое решение Польши об 11 июля как «дне памяти жертв геноцида» «идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей». Украинские дипломаты подчеркнули, что такой шаг Польши не способствует достижению взаимопонимания и примирения относительно Волынской трагедии, над чем длительное время работают обе страны.