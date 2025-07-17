Фицо: Словакия никогда не поддержит инициативу ЕС по отказу от российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна «никогда не поддержит» план Европейской комиссии по прекращению поставок российского газа после 1 января 2028 года в рамках инициативы REPowerEU.

Об этом он заявил в письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

«Словацкая Республика никогда не поддержит REPowerEU в вопросах поставок газа, поскольку это повредит словацким домохозяйствам и экономике и еще больше снизит конкурентоспособность всего Европейского Союза. Подавая это предложение, Европейская комиссия грубо игнорирует политический мандат, утвержденный Европейским Советом. Моя позиция как премьер-министра Словацкой Республики по этому вопросу является последовательной и не должна никого удивлять», — заявил Фицо.

Он также отметил, что Словакия не имеет права вето на предложение REPowerEU и считает его «санкцией» и поэтому связывает с голосованием по 18-му пакету санкций против России.

«Поэтому мы ожидаем, что голосование по 18-му пакету может состояться только после устранения существенных рисков, связанных с REPowerEU в области поставок газа с 2028 года», — отметил премьер Словакии.

Фицо также отметил, что инициатива якобы не имеет поддержки ни со стороны оппозиционных партий, ни среди бизнес-сообщества страны и призвал к дальнейшему диалогу между словацким правительством и Еврокомиссией для уточнения политических обязательств.

«При таких обстоятельствах я прошу вас использовать ближайшие часы и дни для продолжения диалога между словацким правительством и ЕК, в частности с целью четкого толкования обязательств, которые ЕК берет на себя на политическом уровне и которые сформулированы в вашем письме от 15 июля 2025 года. К тому времени Словацкая Республика будет требовать отсрочки голосования по 18-му пакету санкций», — добавил он.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

4 июля послы ЕС во время заседания не смогли прийти к согласию по принятию 18-го пакета санкций.

16 июля в Брюсселе на заседании Комитета постоянных представителей ЕС послам государств-членов Евросоюза снова не удалось прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что Словакия и Мальта воздержались от поддержки этого пакета.