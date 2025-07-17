Алексей Мельник

Алексей Мельник

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова

Для чего Трамп дал Путину 50 дней и что за это время может быть с Украиной

17 июля, 10:55
NV Премиум
Чем может закончиться этот срок, который выделил Путину Трамп

Трамп пригрозил Кремлю жесткими санкциями, если мирного соглашения не будет за пятьдесят дней. Это «такой себе» ультиматум. Лучший ответ, мне кажется, дали на это московские биржи. Потому что, когда они услышали о пятидесяти днях, то это было воспринято как отсрочка любых решительных действий на пятьдесят дней. И моментально российские акции пошли вверх. То есть это, по сути, лучшая, как по мне, характеристика того, как этот ультиматум был воспринят Москвой.

Действительно это странный какой-то срок — пятьдесят дней.

