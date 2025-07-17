Путина поставили на счетчик, извините за жаргон на районе, и сказали — 50 дней. Я не уверен, что Путин получит эти санкции, конечно, не прямо, а через вторичные санкции на торговлю с китайцами, индусами и бразильцами. А я так понимаю, что именно эти три страны могут получить санкции со стороны Трампа. Однако Трамп создал себе инструмент, который он хочет и будет накладывать, может и не полностью. А окончание 50 дней как раз приходятся на начало нового политического сезона. Так что мы увидим новое шоу.

Трамп, лично, я бы не сказал «разъярен» (до этого далеко), но раздражен. Раздражен тем, что его выставляют слабаком после разговоров с Путиным, где вроде бы договариваемся, а потом ничего не происходит. И то, что Трамп дважды повторил, что вроде бы четыре раза он думал, что договоренность есть, а на самом деле этой договоренности нет, его лично раздражает.

Я думаю, что Трамп будет очень избирательно играть со своими рычагами, как он говорит, картами.