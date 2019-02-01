Крестный ход президента подвел Аласанию Сегодня, 19:35 791 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 1 февраля 2019 года

Крестный ход президента подвел Аласанию. «Не освещал деятельность президента» - примерно так можно сформулировать причину вчерашнего скандального отстранения Зураба Аласании, главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), вещающей на двух ТВ-каналах (UA:Перший и UA:Культура).

В отставку топ-менеджера государственной медиаструктуры отправил Набсовет НОТУ, в который входят члены парламентских фракций и групп, а также представители общественных организаций.

Сегодня сам «отставник» обнародовал в ФБ некоторые пункты проекта решения Набсовета по своей персоне.

Аласанию упрекнули, в частности, в не освещении телеканалом в 2018 году (кроме коротких упоминаний в новостях) Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседания Генассамблеи ООН от 26 сентября, где рассматривались «очень важные для Украины вопросы».

При этом в некоторых мероприятиях, «проигнорированных» каналом (как сказано в решении), участвовал президент Петр Порошенко.

Кроме того, члены Набсовета обвинили Аласанию в «деполитизации» новостей. Он, мол, не организовал вещание канала «ни как общественно-политического» (в соответствии с законом), ни как «информационного и общественно-политического вещателя с элементами просвещения» (как говорится в переходной концепции).

Чуть позже глава Набсовета Татьяна Лебедева заявила, что решение об отстранении Аласании не связано с освещением деятельности главы государства. Истинные причины она обещала обнародовать позднее.

Именно на UA:Перший выходят в эфир расследовательские программы «Схеми: корупція в деталях», «Слідство.Інфо» и «Наші гроші з Денисом Бігусом», многие сюжеты которых были посвящены непубличной стороне жизни и деятельности высокопоставленных чиновников страны (вплоть до главы государства).

А государственные антикоррупционеры сегодня запутались в хитросплетениях внутрипартийных разборок Оппозиционного блока…

Оппоблоку денег не дадут. Нацагентство по предупреждению коррупции (НАПК) приостановило перечисление 15,5 млн грн из госбюджета на финансирование партии Оппозиционный блок (финансирование положено всем партиям, прошедшим в Верховную Раду).

Причина – взаимоисключающие требования представителей Оппоблока (ОБ), а также судебный запрет.

Агентство получило от партии два письма: одно с подтверждением реквизитов отдельного счета для бюджетного финансирования, а другое с просьбой воздержаться от перечисления средств на этот же счет.

НАПК насторожило и постановление Окружного админсуда Киева о запрете субъектам государственной регистрации и всем частным и государственным нотариусам осуществлять государственную регистрацию любых изменений в учредительных документах ОБ.

В НАПК подчеркнули, что финансирование восстановят после того, как Оппоблок устранит проблемы.

В первом квартале ОБ должен был получить 15,5 млн. грн.

Всего на финансирование этой политсилы в 2019 году предусмотрено почти 62 млн грн.

В ноябре прошлого года из фракции Оппоблока исключили Юрия Бойко и Сергея Левочкина, а сама партия фактически раскололась на условно «ахметовскую» и условно «фирташевско-медведчуковскую» части.

Нынешние страдания Оппоблока на этом не закончились…

Кандидат в президенты и партия зеленки. В Бердянске Запорожской области местные активисты облили зеленкой Александра Вилкула, кандидата в президенты и народного депутата от Оппоблока.

Как сообщило местное издание Бердянск24, акт озеленения кандидата случился на площади перед местным домом культуры Софит.

Во время инцидента между митингующими и охраной Вилкула возникла потасовка. Активисты заблокировали депутату проход в дом культуры, где тот планировал выступать.

В результате политик покинул место встречи.

И еще одна новость, в которой тоже фигурирует бывший соратник Виктора Януковича…

Банк Тигипко оштрафовали за прошлое. НБУ оштрафовал на 14,4 млн. грн Универсал банк, который принадлежит миллионеру Сергею Тигипко (бывшему вице-премьеру времен Виктора Януковича).

Регулятор обвинил банк в рисковой деятельности за проведение клиентами финучреждения операций по переводу средств в сумме около 2,8 млрд грн, которые содержат признаки отмывания.

По данным НБУ, в 2016-2017 годах Универсал банк проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. Структура Тигипко продолжала обслуживать даже тех клиентов (фигурантов уголовных дел по отмыванию средств), которых сам отнес к группе повышенного риска.

В ответ банк опубликовал на своем сайте сообщение, что «штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. – в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента» (то есть, еще до того времени, когда Тигипко стал владельцем финучреждения).

Нацбанк сегодня преподнес стране и более позитивную новость…

Долларов стало больше. В 2018 году профицит платежного баланса Украины вырос по сравнению с предыдущим годом на 12,1% – до $2,88 млрд. Такие данные обнародовал Нацбанк.

То есть, суммарные чистые валютные поступления в страну в прошлом году превысили их суммарный отток. Профицит приводит к росту доходов и расходов бюджета, развитию инфраструктуры и прочим приятным для экономики вещам.

НБУ уже четвертый год подряд фиксирует положительное сальдо платежного баланса.

Но в 2018-м, к примеру, профицит сформировался в первую очередь благодаря получению официального финансирования от международных партнеров и привлечению средств на внешних рынках.

Без этих источников поступления валюты все было бы кардинально иначе: по данным того же НБУ, экспорт товаров за 2018-й вырос на 9,2% – до $43,34 млрд, тогда как импорт – на 14,0% (до $56,3 млрд).

А еще Нацбанк решил в первом полугодии покупать на межбанковском рынке по $15 млн. в день для наращивания международных резервов. Это хоть и больше на $5 млн, чем было во второй половине 2018-го, но все равно не повлияет на курс, пояснили в НБУ.

Лоукосты прокладывают свои курсы – из Греции в Украину…

Греция станет ближе. Авиакомпании Astra Airlines, Ryanair и Wizz Air получили одобрение от Управления гражданской авиацией Греции на полеты в Украину.

Wizz Air будет летать (на самолетах Airbus A320) по маршруту Афины-Киев и Салоники-Киев два раза в неделю. Перевозки начнутся с 31 марта этого года.

Ryanair получила лицензию на направление Афины-Киев. Первый рейс запланирован на 2 апреля, затем полеты пойдут дважды в неделю (на самолетах Boeing 737-800).

С 31 марта и самолеты BAe 146 компании Astra Airlines начнут дважды в неделю летать между Афинами и Киевом.

Грекам будет интересно увидеть своими глазами страну, столь похожую на их родину – с проблемами в экономике и коррупцией…

Чиновник попал в историю. В Киеве следователи Госбюро расследований (ГБР) задержали замглавы Печерской райгосадминистрации за вымогательство и получение взятки в 20 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба ГБР, за ежемесячные выплаты в размере 20 тыс. грн госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Следствие курирует ГПУ. Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С мая в столице могут начаться другие конфискации – временные, но массовые, и связанные с личным автотранспортом…

В Киеве появились инспекторы по парковке. С сегодняшнего дня в столице начали работать первые десять официальных инспекторов по парковке.

Пока они будут в тестовом режиме наблюдать за тем, как паркуются автолюбители.

Через два месяца инспекторов станет больше, и они станут фотофиксировать нарушения и выписывать штрафы.

В мае 2019-го начнется третий этап: инспекторы и полиция смогут, к примеру, эвакуировать неправильно припаркованные автомобили.

«Но до тех пор Киевсовет должен внести изменения в некоторые положения и документы», - отметил Дмитрий Рахматуллин, замдиректора городского Департамента транспортной инфраструктуры.

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