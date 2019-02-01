Аркадий Бабченко
Развалить страну. Что сможет любой клоун-популист
Виктор Пинзеник
Средств не хватает
Сергей Фурса
Соло Центробанков от США до Украины
Павел Казарин
Зеленский и его медовый месяц с избирателями
Спецтема: Выборы президента Украины

В Киеве начинают работу инспекторы по парковке

Сегодня, 10:01
10042
Цей матеріал також доступний українською

Київтранспарксервіс

Инспекторы по парковке начали работу в тестовом режиме

С 1 февраля в Киеве начинают работу инспекторы по парковке из Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Первые 10 инспекторов выйдут на улицы в тестовом режиме для отслеживания соблюдения правил парковки гражданами. Об этом сообщил начальник управления по парковке Дмитрий Рахматуллин, пишет Вечерний Киев.

Через 2 месяца инспекторов станет больше и они начнут делать фотофиксацию нарушений и выписывать штрафы. В мае 2019 будет внедрен третий этап, после которого инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения относительно нарушителей. К примеру, эвакуация транспорта, который был припаркован с нарушениями.

“Но до тех пор, Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы,” - отметил Рахматуллин.

Теги:   Киев Парковка

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Сегодня, 12:41

article_img
Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ
События

Вчера, 14:28

article_img
Из-за отдыха чиновниц из Киевской области на Мальдивах разгорелся скандал - фото
Футбол

Вчера, 21:25

article_img
Селтик объявил о подписании полузащитника сборной Украины

Выбор редакции

Авто

Сегодня, 12:31

article_img
Почти не врут. Tesla назвала Model 3 самым продаваемым премиальным авто в США
Политика

Вчера, 21:22

article_img
Новые и старые лица. Что соцопросы говорят о шансах кандидатов в президенты Украины
Игры

Вчера, 22:56

article_img
Перелом мозга. Обзор игры Resident Evil 2

ТОП 3

События

Сегодня, 10:01

article_img
В Киеве начинают работу инспекторы по парковке
9977
События

Вчера, 22:17

article_img
Аласания отреагировал на увольнение с должности главы Общественного телевидения
7878
События

Сегодня, 00:04

article_img
Масштабное ДТП в центре Киева: столкнулись пять машин, погибла девушка
6564