В Киеве начинают работу инспекторы по парковке Сегодня, 10:01 10042 Цей матеріал також доступний українською Київтранспарксервіс Инспекторы по парковке начали работу в тестовом режиме Київтранспарксервіс

С 1 февраля в Киеве начинают работу инспекторы по парковке из Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Первые 10 инспекторов выйдут на улицы в тестовом режиме для отслеживания соблюдения правил парковки гражданами. Об этом сообщил начальник управления по парковке Дмитрий Рахматуллин, пишет Вечерний Киев.

Через 2 месяца инспекторов станет больше и они начнут делать фотофиксацию нарушений и выписывать штрафы. В мае 2019 будет внедрен третий этап, после которого инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения относительно нарушителей. К примеру, эвакуация транспорта, который был припаркован с нарушениями.

“Но до тех пор, Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы,” - отметил Рахматуллин.