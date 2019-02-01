В Набсовете заявили, что отстранение Аласании не связано с Порошенко
Председатель Набсовета
НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что отстранение руководителя UA:Перший Зураба Аласании
не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц
государства.
Об этом она написала у себя в Facebook, комментируя сообщения о том, что данное решение было принято якобы из-за отсутствия в эфире выступлений президента Украины Петра Порошенко на Генассамблее ООН и Международном экономическом форуме.
Поводом для таких обвинений стал отрывок проекта решения Набсовета, обнародованный отстраненным руководителем канала.
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"Отрывок проекта решения, который цитирует, в частности Зураб Аласания, был предложен одним из членов Наблюдательного Совета Вячеславом Козаком, и частично вошел в окончательное решение Совета", - заявила глава Набсовета.
При этом, "чтобы избежать инсинуаций", она опубликовала полный текст одного из проектов решения.
"Этот текст, повторю, не стал решением Совета. Окончательная мотивация прекращения контракта с Аласанией будет обнародована в ближайшие дни", - добавила Лебедева.
Напомним, ранее Аласания обнародовал два пункта из проекта решения Набсовета.
Согласно им, его отстранение связано с "деполитизацией" канала, а также не освещением Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября, где рассматривались очень важные для Украины вопросы, и Международного экономического форума в Харьковской области.
При этом в опубликованном тексте дважды упоминается участие в указанных мероприятиях президента страны.