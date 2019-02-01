В Киеве зампредседателя Печерской РГА задержан за взятку Сегодня, 00:46 1189 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба ГБР Задержанному грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества пресс-служба ГБР

В Киеве следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя главы Печерской районной государственной администрации за вымогательство и получение взятки в 20 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба ГБР, установлено, что за ежемесячные выплаты в размере 20 тыс. грн госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Проводятся следственные действия, обыски в служебных помещениях чиновника Печерской РГА и по месту его жительства. Также решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступления.



В сообщении отмечается, что процессуальное руководство осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

В случае доказательства вины за совершенное уголовное правонарушение, задержанному грозит лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

