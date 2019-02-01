НАПК остановило финансирование Оппоблока из госбюджета Вчера, 15:46 629 Цей матеріал також доступний українською НБУ / Flickr В 2019 году Оппоблок должен получить 61 млн 959 тыс. грн из госбюджета НБУ / Flickr

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление 15,5 млн грн из государственного бюджета на финансирование политической партии Оппозиционный блок.

Как сообщили в НАПК, такое решение принято из-за взаимоисключающих требований представителей Оппоблока, а также из-за судебного запрета.



Агентство получило от партии два письма: одно с подтверждением реквизитов отдельного счета для получения бюджетного финансирования, а другое с просьбой воздержаться от перечисления распределенных средств на этот же счет.



НАПК также отмечает, что имеет копию постановления Окружного административного суда Киева о запрете субъектам государственной регистрации и всем частным и государственным нотариусам осуществлять государственную регистрацию любых изменений в учредительные документы Оппоблока.



НАПК подчеркивает, что финансирование восстановят после того, как Оппоблок устранит соответствующие проблемы.



В первом квартале Оппоблок должен был получить 15 млн 489 тыс. 725 грн из госбюджета.



Всего на финансирование этой политсилы в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. грн.