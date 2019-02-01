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НАПК остановило финансирование Оппоблока из госбюджета

Вчера, 15:46
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НБУ / Flickr

В 2019 году Оппоблок должен получить 61 млн 959 тыс. грн из госбюджета

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило перечисление 15,5 млн грн из государственного бюджета на финансирование политической партии Оппозиционный блок.

Как сообщили в НАПК, такое решение принято из-за взаимоисключающих требований представителей Оппоблока, а также из-за судебного запрета.

Агентство получило от партии два письма: одно с подтверждением реквизитов отдельного счета для получения бюджетного финансирования, а другое с просьбой воздержаться от перечисления распределенных средств на этот же счет.

НАПК также отмечает, что имеет копию постановления Окружного административного суда Киева о запрете субъектам государственной регистрации и всем частным и государственным нотариусам осуществлять государственную регистрацию любых изменений в учредительные документы Оппоблока.

НАПК подчеркивает, что финансирование восстановят после того, как Оппоблок устранит соответствующие проблемы.

В первом квартале Оппоблок должен был получить 15 млн 489 тыс. 725 грн из госбюджета.

Всего на финансирование этой политсилы в 2019 году предусмотрено 61 млн 959 тыс. грн.

Теги:   НАЗК Оппоблок

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