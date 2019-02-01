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UA:Перший: стали известны причины отстранения руководителя телеканала Аласании

Сегодня, 12:08
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НВ

В Набсовете заявили, что под руководством Аласании UA:Перший полностью деполитизировался

Решение Наблюдательного совета об отстранении руководителя общественного телеканала UA:Перший Зураба Аласании связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Об этом говорится в соответствующем проекте решения.

Некоторые пункты данного документа Аласания опубликовал на своей странице в Facebook.

Согласно им, причиной отстранения стало, в частности, не освещение телеканалом в 2018 году (кроме коротких упоминаний в новостях) Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября, где рассматривались очень важные для Украины вопросы.

При этом подчеркивается, что в некоторых мероприятиях, "проигнорированных" каналом, участвовал президент страны Петр Порошенко.

Кроме того, Аласанию обвинили в "деполитизации" новостей.

Как отмечается, он не организовал вещание канала "ни как общественно-политического" (в соответствии с законом), ни как "информационного и общественно-политического вещателя с элементами просвещения" (как говорится в переходной концепции).

"Под руководством Аласании компания в 2018 году внедряла ложное понимание принципов "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей", - заявили в Набсовете.

Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Теги:   UA:Перший Зураб Аласания

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