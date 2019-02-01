UA:Перший: стали известны причины отстранения руководителя телеканала Аласании
Решение Наблюдательного
совета об отстранении руководителя общественного телеканала UA:Перший Зураба
Аласании связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.
Об этом говорится в соответствующем проекте решения.
Некоторые пункты данного документа Аласания опубликовал на своей странице в Facebook.
Согласно им, причиной отстранения стало, в частности, не освещение телеканалом в 2018 году (кроме коротких упоминаний в новостях) Крестного хода за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября, где рассматривались очень важные для Украины вопросы.
- Читайте также: Зураба Аласанию отстранили. Кто и как это сделал?
При этом подчеркивается, что в некоторых мероприятиях, "проигнорированных" каналом, участвовал президент страны Петр Порошенко.
Кроме того, Аласанию обвинили в "деполитизации" новостей.
Как отмечается, он не организовал вещание канала "ни как общественно-политического" (в соответствии с законом), ни как "информационного и общественно-политического вещателя с элементами просвещения" (как говорится в переходной концепции).
"Под
руководством Аласании компания в 2018 году внедряла ложное понимание принципов
"отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации
новостей", - заявили в Набсовете.
Ранее сообщалось, что Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.