В Бердянске опоблоковца Вилкула облили зеленкой Вчера, 17:46 1370 Цей матеріал також доступний українською Бердянск24 Александра Вилкула не впервые обливают зеленкой Бердянск24

В пятницу, 1 февраля, в Бердянске Запорожской области народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул стал жертвой нападения со стороны местных активистов.

Как сообщает местное издание Бердянск24, на площади возле дома культуры Софит опоблоковца облили зеленкой.

Во время инцидента между митингующими и охраной Вилкула возникла потасовка. Активисты заблокировали проход нардепу в дом культуры, где у него было запланировано выступление. В результате политик покинул место встречи.

На месте инцидента сейчас работает полиция.

Напомним, что в 2016 году Александра Вилкула на встрече с ветеранами в Днепре облили зеленкой и осыпали мукой.