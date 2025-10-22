Невербальный ответ Путина Трампу

● Показательный ответ Кремля на мирные предложения. Всю ночь на 22 октября и утром армия РФ атаковала Киев (особенно) и некоторые области баллистическими ракетами и дронами. В столице прозвучала серия взрывов. Сообщается о падении обломков и пожарах в нескольких районах города. В городе два человека погибли, повреждены жилые многоэтажки, введены аварийные отключения. По состоянию на 14:30 количество раненых в Киеве из-за российской атаки возросло до 29, пятеро из них — дети.

Из 28 ракет, которыми россияне ночью атаковали Украину, 15 были баллистическими. Также враг задействовал 405 дронов. В целом было сбито или подавлено 349 воздушных целей. Основным направлением удара была столица и Киевщина. Также пострадали Днепропетровщина, Запорожье, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

Зафиксировано прямые попадания 12 ракет и 55 ударных БпЛА на 26 локациях, а также падение сбитых целей (обломки) на 19 локациях.

Утром президент Владимир Зеленский сообщил, что по стране из-за атаки россиян шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли: двое в столице, четверо — на Киевщине.

«Враг бил ракетами и дронами по энергетике и полностью гражданской инфраструктуре. Повреждено не менее 15 жилых домов», — написал утром в ТГ министр внутренних дел Игорь Клименко.

Количество пострадавших в Запорожье в результате ночной вражеской атаки увеличилось до 15, среди них трое детей, в том числе двое младенцев, сообщил под вечер Иван Федоров, начальник областной военной администрации (ОВА).

Также утром:

● Под ударом оказались харьковские дети. Войска страны-агрессора России на утро 22 октября массированно атаковали Харьков дронами, зафиксировано попадание в детский сад в Холодногорском районе, возник пожар. Предварительная информация о раненых детях не подтвердилась, есть погибший и девять раненых взрослых.

В то же время Путин поиграл в Ким Чен Ына и дал еще и такой — «дистанционный» — ответ миротворческим усилиям Дональда Трампа:

● Путин достал свой Томагавк — ядерный. Кремль заявил о запуске межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева. Пуски, мол, выполнены в рамках «плановой тренировки стратегических ядерных сил».

В частности, с Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили ракету Ярс. А из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера Брянск осуществлен пуск баллистической ракеты Синева. Также к показательной демонстрации привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет.

Российские пропагандисты сообщили, что за «плановыми тренировками» наблюдал диктатор Путин.

Абсолютно логичным выглядит вывод, который сделал CNN:

● Трамп снова в тупике. Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по окончанию войны в Украине снова зашли в тупик. Такая ситуация устраивает российского диктатора, который не хочет останавливать боевые действия, считает CNN. Телеканал отметил, что отмена встречи с Путиным в Будапеште подтверждает тщетные попытки Трампа достичь мира в Украине.

После того как диктатор позвонил Трампу, который уже был готов отреагировать на неуступчивость России ракетами Tomahawk, Белый дом снова начал давить на Украину с требованием к уступкам. Процесс зашел в тупик, что разочаровало президента США, написал CNN. Сейчас усилия Трампа по Украине достигают лишь одного — опровергают его собственные сомнительные утверждения о том, что Путин «хочет мира».

Однако Орбан:

● Орбан все еще надеется. Подготовка к встрече Дональда Трампа и Путина в Будапеште продолжается, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Сийярто [министр иностранных дел Венгрии] в Вашингтоне. Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата проведения все еще остается неопределенной. Когда наступит время, мы его проведем», — рассказал Орбан. Он еще называл Венгрию «островком мира», — ну, это такое, чисто политическое.

● А вот существенным является то, что вчера генсек НАТО Марк Рютте полетел в Вашингтон, чтобы вернуть Трампа на путь поддержки Украины.

● А президент Украины Владимир Зеленский сегодня посещал скандинавские страны — сначала прилетел в Норвегию, а затем — в Швецию:

● Украина готова к дипломатии, но не при условиях, что необходимо куда-то отходить, даря агрессору свои территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы готовы к дипломатии. Но не при условиях, что мы должны куда-то отходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах. Вопрос, безусловно, о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная ценность», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Швеции.

● Работа на перспективу. Президент Владимир Зеленский и премьер Норвегии Йонас Гар Стере во время встречи в Осло обсудили поддержку Украины на следующий год. «Сегодня имеем новый пакет энергетической поддержки от Норвегии, уже третий в этом году, — около $150 млн для закупки газа зимой. Энергетическая поддержка чрезвычайно важна», — написал украинский лидер после переговоров.

Йонас Гар Стере сообщил, что снова встретится с Зеленским в пятницу, «когда европейские лидеры соберутся вместе».

● Есть определенные предложения от некоторых европейских стран, это не план об остановке войны, а план по прекращению огня, прокомментировал Владимир Зеленский информацию о европейском плане.

● Украина финализировала подготовку к встречам с европейскими партнерами на этой неделе, готовится новое соглашение по оборонным возможностям Украины, которое будут фактически реализовать как часть гарантий безопасности, сообщил президент Зеленский.

● ВСУ получат шведские истребители. Президент Владимир Зеленский и премьер Швеции Ульф Кристерссон начали работу над получением Украиной самолетов Gripen. «Рассчитываем, что будущие контракты позволят получить нам не менее ста таких самолетов», — сказал украинский лидер во время пресс-конфренции в Швеции.

Премьер Швеции и президент Украины подписали письмо о намерениях по закупке от 100 до 150 истребителей Gripen E, самой современной версии самолета. «Это начало долгого путешествия, которое приблизит нас на один шаг к большой экспортной сделке для Saab, для Швеции, вместе с Украиной», — сказал Кристерссон.

По состоянию на сейчас графика по поставкам шведских самолетов Gripen нет, однако Украина знает, на что может рассчитывать, сообщил президент Зеленский.

● Хлопок в глубоком тылу Путина. Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили Саранский механический завод (Мордовия, РФ), и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод (Дагестан, РФ), сообщил Генштаб ВСУ.

Саранский мехзавод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования. Махачкалинский НПЗ обеспечивает топливом и хранит его для морской базы Каспийского флота и заправка военных судов российских оккупантов. Ежегодный объем переработки — до 1 млн т.

● Бои местного значения. Силы обороны Украины восстановили позиции вблизи сел Новое Шахово и Кучеров Яр Шаховской сельской общины Покровского района Донецкой области, сообщил проект DeepState. В то же время российские оккупанты, по его данным, заняли село Полтавка Гуляйпольского района Запорожской области.

Также DeepState сообщил, что враг продвинулся вблизи Новоторецкого и Шахового в Покровском районе, села Ивановка Синельниковского района Днепропетровской области, а также в районах Охотничьего и Нововасильевки в Пологовском районе Запорожской области.

● Почасовые отключения. В некоторых регионах вместо аварийных отключений вводятся графики почасовых отключений электроэнергии (ГПВ), сообщили в Укрэнерго. Это делается для того, чтобы обеспечить восстановление электроснабжения для длительно обесточенных потребителей.

Узнать точное время и продолжительность отключений по нужному адресу можно на официальных страницах облэнерго в соответствующем регионе.

И в заключение:

● Появится портал для ветеранов. Министерство по делам ветеранов планирует запуск большого цифрового портала «Ветеран Pro» с информацией обо всех услугах, которые доступны ветеранам, как их получить и где.

«Это будет не просто часть, а целостное отдельное цифровое пространство Ветеран Pro, которое будет эффективно дополнять пространство в Дії. Надеюсь, что на этой неделе мы уже представим эту одноименную платформу», — сказала Интерфакс-Украина руководительница Минветеранов Наталья Калмыкова.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.