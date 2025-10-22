«Это не о километрах». Зеленский говорит, что Украина готова к дипломатии, но не в условиях территориальных уступок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии, но не при условиях, что необходимо куда-то отходить, даря стране-агрессору России свои территории .

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Швеции в среду, 22 октября, сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы готовы к дипломатии. Но не при условиях, что мы должны куда-то отходить, даря агрессору свою землю, свою территорию. Безусловно, это не о километрах. Вопрос, безусловно, о домах, о наших людях, о нашей истории, идентичности. Это наша территориальная ценность», — говорит Зеленский.

17 октября Зеленский встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Во время заявлений для прессы украинский лидер повторил, что Украине нужны ракеты Tomahawk, и предложил Вашингтону оружейную сделку.

Трамп в свою очередь заявил, что хотел бы закончить войну без передачи Украине Tomahawk. Он также сказал, что Штатам тоже нужны эти ракеты и он не хочет отдавать оружие, которое нужно для защиты его страны.

По данным издания Financial Times, во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября президент США призвал его принять условия российского диктатора.

Однако сам Трамп отрицает, что во время встречи с украинским лидером настаивал на передаче России территории всего Донбасса.

21 октября издание The Wall Street Journal написало, что Трамп заявил Зеленскому во время встречи, что стремится как можно быстрее закончить войну в Украине, независимо от судьбы Донбасса.