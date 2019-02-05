5 февраля: Бездельник Трамп и ведьма Мадуро Сегодня, 20:58 610 Цей матеріал також доступний українською

Президента США уличили в неуважении к другим странам, Исландия признала Гуайдо, на Маркса напали вандалы

1. Президент США Дональд Трамп - даже более странный человек, чем вы думали. Сегодня стало известно, что во время совещаний в Белом доме он, например, со смехом называет Непал и Бутан созвучными словами "nipple" и "button" ("сосок" и "кнопка"), а также говорит, что они - часть Индии. Эта история была приведена журналом Time в качестве иллюстрации "сознательного невежества" - взятого Трампом на вооружение подхода к внешней политике своей страны. Это выражается в том, что он не просто ничего не знает о мире, но и знать не желает. А над любыми рассказами о реальном положении дел смеется и кривляется.





2. Отчасти эта информация подтверждается утечкой данных о ежедневном графике работы американского президента. Более 60 процентов своего рабочего времени он лежит на диване, смотрит телевизор и комментирует увиденное в твиттере. Он также много звонит по телефону и часами ест. На встречи и совещания с помощниками, министрами и другими людьми у него уходит менее 20 процентов рабочего времени. Если называть вещи своими именами, Дональд Трамп - просто выдающийся, феноменальный бездельник и раздолбай-иваныч. Такого еще поискать надо! Кстати, в Белом доме уже заявили, что все не так, и чтоТрамп работает как пчелка. Так что сами выбирайте, кому верить.





3. Американский сенат сегодня принял резолюцию против поспешного вывода американских войск из Сирии и Афганистана. По мнению авторов документа, военные сначала должны подтвердить полное уничтожение Исламского государства и "Аль-Каиды", и лишь потом начинать сборы в обратную дорогу. Поскольку и то, и другое в большей степени является идеей, а не организацией, уничтожить их силами армии нельзя, поэтому, надо думать, американские войска должны остаться в Сирии и Афганистане навечно. Впрочем, резолюция Сената - рекомендательная. Окончательное решение по этим вопросам - за президентом.





4. Пока США заняты проблемами Евразии, европейцы окучивают Америку. Сегодня официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас объявил, что ЕС собирается открыть "гуманитарный офис" в Венесуэле. По его словам, это нужно, чтобы отправлять помощь в голодающую страну. Очень сомневаюсь, что в ближайшее время эта задумка будет реализована. Узурпатор Николас Мадуро, все еще контролирующий почти все органы власти в стране, много раз заявлял, что его страна процветает и в помощи не нуждается (что очень далеко от истины). Кроме того, надо быть полным мадуро, чтобы не понимать истинного желания ЕС - создать канал связи с Хуаном Гуайдо - международно признанным президентом Венесуэлы, который, однако, лишен доступа к власти сейчас.





5. Старый, толстый и злой Мадуро все больше напоминает злую ведьму из сказки о Белоснежке, которая никак не может смириться с фактом существования молодого, подтянутого и набирающего популярность Гуайдо. Особенно сильно Мадуро злит то обстоятельство, что сторонники Гуайдо называют революционером своего лидера, а самого Мадуро величают только "диктатором". Дело в том, что бывший при любой возможности подчеркивает, что это он - революционер! Даже красные рубахи носит не снимая. В этом трагедия лидера любого восстания. Даже спустя годы он себя чувствует молодым и ярким революционером, свергнувшим проклятую диктатуру. Но люди видят в его все более обрюзгшей фигуре и морщинистой физиономии новую инкарнацию все того же диктатора, которого снова надо свергать. Мадуро, понимая это, сегодня из ревности стал угрожать Гуайдо тюрьмой. Но действовать он боится, понимая, что в случае ареста нового президента американцы отправят старого узурпатора вслед за Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.





6. Холодная, чистая, прекрасная, малонаселенная и близкая древним богам Исландия сегодня признала Гуайдо законным президентом Венесуэлы. Если это сделали исландцы, которым все тревоги и заботы внешнего мира нипочем, то теперь-то Мадуро точно крышка. Живые боги - Тор, Один и Фрейя об этом всенепременно позаботятся.





7. Власти Кабо-Верде сегодня уничтожили 95 центнеров кокаина, который был на арестованном судне Eser, направлявшемся из Южной Америки в Марокко. Поскольку команда судна состояла из россиян (они сейчас арестованы), многие тут же пришли к выводу, что это была очередная поставка "белого золота" в Москву от братского народа Венесуэлы. Кто-то даже посчитал, что нюхательная "дорожка" из уничтоженного кокаина могла протянуться от Москвы примерно до Мурманска. После гибели этой партии стоит ожидать серьезного ужесточения российской внешней и внутренней политики. Дело в том, что почти все руководство РФ в той или иной степени зависит от регулярного употребления кокаина. Не получив дозу вовремя, эти люди будут намного более злыми и раздражительными, чем при обычных обстоятельствах.





8. Ну и последнее на сегодня. В Лондоне неизвестные пока вандалы попытались разгромить молотками надгробие на могиле немецкого философа Карла Маркса, стоявшего у истоков мирового коммунистического движения. Видимо, это была попытка выразить протест против того, во что вылились идеи бородатого немца в наши дни. Что-то мне эта история напоминает!



