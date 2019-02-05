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Исландия признала Гуайдо руководителем Венесуэлы

Сегодня, 06:04
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ЕРА

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо

Министр иностранных дел Исландии Тор Гудлаугур заявил, что его страна признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

"Исландия признает Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Теперь необходимо провести честные выборы и уважать выбор людей", - заявил Гудлаугур.

Напомним, что Венесуэлу охватил политический кризис из-за противостояния между режимом президента Николаса Мадуро и лидером оппозиции, "исполняющим обязанности президента" Хуаном Гуайдо, которого поддерживают демократические страны во главе с США.

Политический кризис усугубил и так шаткую экономическую ситуацию в стране. С 2013 года, когда Мадуро пришел к власти, Венесуэлу охватил экономический кризис, голод и гиперинфляция. Из страны уехали почти три миллиона  человек.

Теги:   Исландия Хуан Гуайдо Венесуэла

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