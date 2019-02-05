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ЕС планирует открыть гуманитарный офис в столице Венесуэлы

Сегодня, 16:10
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EPA

В ЕС заявили, что помощь Венесуэле остается в приоритете

Представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас заявил, что ЕС намерен открыть гуманитарный офис в столице Венесуэлы Каракасе.

Об этом сообщает Укринформ.

“Чтобы упростить предоставление гуманитарной помощи партнерам на месте, ЕС намерен открыть гуманитарный офис в Каракасе. Помощь народу Венесуэлы, который нуждается в такой поддержке, остается приоритетом для Европейского Союза”, - сказал он.

По словам Шинаса, Еврокомиссия объявила о предоставлении Венесуэле очередного пакета гуманитарной помощи на 5 млн евро.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо. 

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Евросоюз Венесуэла

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