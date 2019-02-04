В Кабо-Верде уничтожили 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков Вчера, 22:40 337 Цей матеріал також доступний українською stevepb/pixabay.com Изъятая партия кокаина стала крупнейшей в истории Кабо-Верде. stevepb/pixabay.com

В Кабо-Верде сотрудники полиции уничтожили 9,5 тонн кокаина, ранее обнаруженном на корабле, который шел в марокканский порт Танжер из Южной Америки, сообщает Reuters.

Напомним, что в пятницу, 1 февраля в порту Кабо-Верде было задержано судно Eser с 11 российскими моряками. В ходе осмотра на борту обнаружили 9,5 тонн кокаина.

Судно следовало из Южной Америки в Марокко. Изъятая партия наркотиков стала крупнейшей в истории Кабо-Верде.

Суд пока не предъявил обвинения российским морякам, но избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Российские дипломаты отмечают, что информации о том, сколько могут продлиться такие мероприятия, нет.