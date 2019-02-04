Твиттер, телевидение и газеты: СМИ обнародовали расписание Трампа
Типичный рабочий день Дональда Трампа
начинается поздним утром и проходит в основном за просмотром телепередач, чтением
газет и написанием твитов, сообщает Axios со ссылкой на расписание дня
президента.
Издание отмечает, что источник в Белом доме раскрыл
данные из личного графика президента Трампа за последние три месяца.
Согласно документу, в большинстве случаев
Трамп начинает работать после 11:00. Обычно его рабочий день начинается с
получения брифинга разведки или встречи с главой аппарата Белого дома.
По предварительным подсчетам, 60% рабочего времени Трампа (297 часов и 15 минут за последние три месяца) приходится на "непродуктивное время", под которым подразумевается неструктурированное время на телефонные звонки, чтение газет, твиттера и просмотр телевидения.
Axios пишет, что Трамп часто просыпается до 6
часов утра, но никогда не бывает в Овальном кабинете в утренние часы. Утро он
проводит в резиденции: смотрит телевизор, читает газеты и отвечает, звонит
помощникам, членам Конгресса, друзьям, чиновникам администрации и неофициальным
советникам.
Личный помощник Трампа Мадлен
Вестерхаут раскритиковала утечку данных из Белого дома. По ее словам, Трамп
ежедневно принимает "сотни звонков и встреч". При этом она не
опровергла информацию о том, что около 60% рабочего времени Трампа приходится
на соцсети и телевидение.
"Президент Трамп работает для
американского народа тяжелее, чем кто-либо в новейшей истории", - заявила
она в Twitter.