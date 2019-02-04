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Твиттер, телевидение и газеты: СМИ обнародовали расписание Трампа

Сегодня, 21:50
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EPA

Дональд Трамп

Типичный рабочий день Дональда Трампа начинается поздним утром и проходит в основном за просмотром телепередач, чтением газет и написанием твитов, сообщает Axios со ссылкой на расписание дня президента.

Издание отмечает, что источник в Белом доме раскрыл данные из личного графика президента Трампа за последние три месяца.

Согласно документу, в большинстве случаев Трамп начинает работать после 11:00. Обычно его рабочий день начинается с получения брифинга разведки или встречи с главой аппарата Белого дома.

По предварительным подсчетам, 60% рабочего времени Трампа (297 часов и 15 минут за последние три месяца) приходится на "непродуктивное время", под которым подразумевается неструктурированное время на телефонные звонки, чтение газет, твиттера и просмотр телевидения.

Фото: скрин с сайта Axios

Axios пишет, что Трамп часто просыпается до 6 часов утра, но никогда не бывает в Овальном кабинете в утренние часы. Утро он проводит в резиденции: смотрит телевизор, читает газеты и отвечает, звонит помощникам, членам Конгресса, друзьям, чиновникам администрации и неофициальным советникам.

Личный помощник Трампа Мадлен Вестерхаут раскритиковала утечку данных из Белого дома. По ее словам, Трамп ежедневно принимает "сотни звонков и встреч". При этом она не опровергла информацию о том, что около 60% рабочего времени Трампа приходится на соцсети и телевидение.

"Президент Трамп работает для американского народа тяжелее, чем кто-либо в новейшей истории", - заявила она в Twitter.

Теги:   Белый дом США Дональд Трамп

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