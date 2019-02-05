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Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии

Сегодня, 14:09
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EPA

Сенат США предостерег от поспешного вывода войск из Сирии

Сенат США поддержал поправку лидера республиканского большинства Митча Макконнелла с предостережением относительно поспешного вывода войск из Афганистана и Сирии.

Как пишет The Hill, поправка Макконнелла призывает администрацию Трампа сначала подтвердить уничтожение ИГИЛ и Аль-Каиды, прежде чем начинать вывод войск из Афганистана и Сирии.

Документ не имеет обязывающей силы, но свидетельствует о расхождениях между Белым домом и республиканцами в Конгрессе. 

Поправку Макконела поддержали 70 сенаторов, против проголосовали 26.

Решение Трампа вывести войска из Сирии, которое ускорило отставку бывшего министра обороны Джеймса Мэттиса, вызвало ожесточенную реакцию на Капитолийском холме.

Вывод войск из Сирии Трамп мотивировал поражением боевиков ИГИЛ.

Теги:   Афганистан Сирия Сенат США США

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