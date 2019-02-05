В Белом доме раскритиковали публикацию в СМИ графика Трампа Сегодня, 06:42 323 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Дональд Трамп ЕРА

Личный секретарь президента США Мадлен Вестерхаут заявила, что не стоит полагаться на "график работы" президента Дональда Трампа, который был опубликован в СМИ.

"Какое позорное злоупотребление доверием к просочившемуся графику. В нем не указаны сотни звонков и встреч, которые Дональд Трамп проводит ежедневно. Нынешний президент США работает ради американцев усерднее, чем кто-либо за последнее время", - заявила Вестерхаут.

What a disgraceful breach of trust to leak schedules. What these don’t show are the hundreds of calls and meetings @realDonaldTrump takes everyday. This POTUS is working harder for the American people than anyone in recent history. https://t.co/n1HrxmCsiB 3 февраля 2019 г.

Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме.