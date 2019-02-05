В Белом доме раскритиковали публикацию в СМИ графика Трампа
Личный секретарь президента США Мадлен Вестерхаут заявила, что не стоит полагаться на "график работы" президента Дональда Трампа, который был опубликован в СМИ.
"Какое позорное злоупотребление доверием к просочившемуся графику. В нем не указаны сотни звонков и встреч, которые Дональд Трамп проводит ежедневно. Нынешний президент США работает ради американцев усерднее, чем кто-либо за последнее время", - заявила Вестерхаут.
Ранее портал Axios опубликовал график работы президента США Дональда Трампа, который якобы был получен от источника в Белом доме.