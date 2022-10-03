«Котлы от ВСУ на заказ». Украинцы обсуждают освобождение Лимана в Донецкой области 3 октября, 19:56 Под заказ (Фото:Memagram/Facebook)

Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонные позиции на северо-востоке Херсонской области. Абсурднее всего то, что в воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил документы о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. НВ собрал актуальные посты о контрнаступлении ВСУ и об освобождении городов Украины.

Об освобождении Лимана сообщили на странице Генштаба ВСУ.

Еще немного видео из города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что каждый день получает отчеты от украинских военных о новых освобождениях территории. «Это, знаете, тенденция такая… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает», — отметил глава государства.

Видео дня

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк кратко описал ситуацию в РФ, где еще вчера скандировали «ура» аннексии чужих земель.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро пошутил о том, что оккупанты сделали «много жестов доброй воли».

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин уже написал куплет к песне об освобождении Лимана.

Писатель и певец Сергей Жадан рассказал немного о комплексах россиян.

Политолог Николай Давыдюк назвал освобожденный Лиман «символом недееспособности путинских войск».

Общественный активист Сергей Стерненко запостил забавное видео.

Адвокат Виктор Бенед придумал мем к ситуации.

Российские пропагандисты сейчас:

Ну, и куда без мемов?

Отметим, что днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

В Минобороны Украины прокомментировали слова русских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированны» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.