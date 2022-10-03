«Котлы от ВСУ на заказ». Украинцы обсуждают освобождение Лимана в Донецкой области

3 октября, 19:56
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Под заказ (Фото:Memagram/Facebook)

Под заказ (Фото:Memagram/Facebook)

Вооруженные силы Украины продолжили наступление в районе Лимана Донецкой области после взятия города под контроль, а также прорвали российские оборонные позиции на северо-востоке Херсонской области. Абсурднее всего то, что в воскресенье, 2 октября, Конституционный суд РФ одобрил документы о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. НВ собрал актуальные посты о контрнаступлении ВСУ и об освобождении городов Украины.

Об освобождении Лимана сообщили на странице Генштаба ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/5483899358330381/

Еще немного видео из города.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что каждый день получает отчеты от украинских военных о новых освобождениях территории. «Это, знаете, тенденция такая… Недавно кто-то где-то проводил псевдореферендумы, а когда возвращается украинский флаг — о российском фарсе с какими-то там бумажками и какими-то там аннексиями никто и не вспоминает», — отметил глава государства.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02L8pPP7qBN7SaemZ2KqBaLxwsVML7KgDLkQvPEzsdEEsVNSeNWgghrWNzQf4Drk4ol

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк кратко описал ситуацию в РФ, где еще вчера скандировали «ура» аннексии чужих земель.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1576249639514185730

Старший советник Конгресса США Пол Массаро пошутил о том, что оккупанты сделали «много жестов доброй воли».

https://twitter.com/apmassaro3/status/1576232309912522752

Главный редактор Бабеля Евгений Спирин уже написал куплет к песне об освобождении Лимана.

https://www.facebook.com/mark.spirin.3/posts/pfbid02VRLFzURs9xSpQcz8nntn9LeogTdpEjX9FqdpLyuCZgMoCFpDF66M1uKBReN85kQxl

Писатель и певец Сергей Жадан рассказал немного о комплексах россиян.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1576875700199776256

Политолог Николай Давыдюк назвал освобожденный Лиман «символом недееспособности путинских войск».

https://www.facebook.com/davydiuk/posts/pfbid02R1TG5d5uywVuxzqajz5uJxYfXRLBWSTJMTp4bBrvEh5WJRiEziQ39tLW5LggKtKvl

Общественный активист Сергей Стерненко запостил забавное видео.

https://twitter.com/sternenko/status/1576308807143424002

Адвокат Виктор Бенед придумал мем к ситуации.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02y4RnBSBcgxPrxkPWkJELF2kA9KVUjEoZhE2Uc1B3yh4Lsa8tRXtWN6qMehSEKmThl

Российские пропагандисты сейчас:

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0WbUrLAHPtMpXtUitB2Au6oK4HmNoJu2habviLymDdubc9Yw1dw9G6FPLKzVTDDqml

Ну, и куда без мемов?

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0igVzZ5vj6JNs4PTy1SoeBNekdSFAPaLTcN9EJCCytYbY6uKN9p7SvkgGRTBCGmbWl
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0vvFqxzJvjBJUnanM6cTxF4weAMp2xGHRypjHHC1B7upjUx3MHt8BUE4HWQsZs7hDl
https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/pfbid02RfZtgMVFzAWuRoWPPsrj9o3rQEopb3sZstyy3TvMp85rmNJzVjN7LCAFkqAwa2njl

Отметим, что днем 1 октября в ВСУ сообщили, что украинские военные освободили пять населенных пунктов возле Лимана, в результате чего многотысячная группировка РФ оказалась в окружении.

К вечеру в российском минобороны заявили, что войска РФ якобы были отведены из Лимана «на более выгодные рубежи».

https://www.youtube.com/watch?v=2WI5XFYY7Pc

В Минобороны Украины прокомментировали слова русских «коллег» об «успешном отводе войск», заявив, что большинство находившихся в Лимане россиян были «передислоцированны» либо в мешки для трупов, либо в украинский плен.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Красный Лиман Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российско-украинская война Контрнаступление

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