В российском минобороны заявили, что оккупанты отступили из Лимана

1 октября, 16:50
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Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Военнослужащий ВСУ на северо-востоке Украины, сентябрь 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство обороны страны-агрессора России подтвердило бегство своих войск из Лимана Донецкой области, назвав его «отводом на более выгодные рубежи».

Российские пропагандисты из РИА Новости со ссылкой на заявление минобороны РФ пишут об «отведении в связи с созданием угрозы окружения».

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорил, что по состоянию на утро 1 октября российские военные в Лимане просили руководство разрешить им выйти из города, но получили отказ.

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Вскоре пресс-секретарь восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что защитники Украины зашли в Лиман Донецкой области, там идут бои. Он также рассказал, что российские оккупанты массово просили о подкреплении: «Но, наверное, все смотрели концерт на Красной площади, поэтому не могли подойти».

Ранее Череватый подтвердил освобождение пяти населенных пунктов возле Лимана: Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки. По его словам, группировка РФ — около 5000 оккупантов — была окружена.

https://www.youtube.com/embed/u_A8Pahq0GY
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минобороны РФ Война России против Украины Лиман

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