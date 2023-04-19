Намек на участь Татарского. Российские пропагандисты в панике из-за массовых рассылок бюстов Жукова 19 апреля, 15:11 Пропагандист Константин Сивков уже обратился к силовикам (Фото:NV)

Неизвестные начали рассылать российским пропагандистам статуэтки советского маршала Георгия Жукова, спровоцировав среди них настоящую панику.

Как сообщают в прокремлевских Telegram-каналах, среди получателей таких посылок оказался так называемый «политолог и военный эксперт» Константин Сивков, который сразу же обратился по этому поводу к силовикам.

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Дело в том, что российский военный преступник Владлен Татарский был ликвидирован именно в результате взрыва статуэтки, подаренной ему во время встречи с соратниками в одном из кафе Санкт-Петербурга.

При этом отмечается, что, кроме Сивкова, бюсты Жукова получили также несколько его коллег. В частности, Владислав Шурыгин, Константин Исаев, Тимофей Сергейчев, Михаил Терещенко и другие персонажи, являющиеся ярыми сторонниками войны РФ против Украины.

«Сивков решил не рисковать и передал подарок в полицию. Саперы взрывчатых веществ не нашли, но посылку изъяли. Сейчас сотрудники выясняют, кто и зачем разослал такие неоднозначные подарки», — говорится в сообщении.