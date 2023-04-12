В России умер пропагандист Багиров, который был доверенным лицом Путина на выборах

12 апреля, 19:53
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Эдуард Багиров (Фото:Telegram-канал Багирова)

Эдуард Багиров (Фото:Telegram-канал Багирова)

В России в возрасте 47 лет умер пропагандист Эдуард Багиров, который поддерживал полномасштабную войну против Украины и призывал к «ударам по центрам принятия решений». Об этом сообщила российская пропагандистка Маргарита Симоньян в Telegram.

Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на источник в окружении Багирова утверждает, что последнюю неделю тот находился в коме, у него «отказали все органы». Канал Baza сообщил, что 1 апреля Багиров якобы поступил в московскую больницу с внутренним кровотечением, позже выписался и переехал в платную клинику.

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Багиров — уроженец Туркменистана, известный книгой Гастарбайтер. В 2012 году был доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина на выборах, безуспешно баллотировался в госдуму от партии Патриоты России в 2016 году.

В 2015 году Багирова заочно приговорили к пяти годам лишения свободы в Молдове по обвинению в организации массовых беспорядков на территории страны в 2009 году. Он сбежал из Молдовы в 2011 году, когда находился под домашним арестом.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Молдова Российская пропаганда Пропагандист Смерть

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