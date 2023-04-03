Ликвидация Татарского: в соцсетях издеваются над одиозным пропагандистом и гадают, кто может стать следующим 3 апреля, 11:49 Татарский ранее неоднократно бахвалился перед украинцами своей «неуязвимостью» (Фото:NV)

Украинские пользователи соцсетей отмечают ликвидацию одиозного российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Российский военный преступник был уничтожен 2 апреля в результате взрыва во время так называемого «творческого вечера» в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге, которое, по некоторым данным, может быть связано с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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Помимо непосредственного участия в боевых действиях на стороне РФ, Татарский, будучи уроженцем Макеевки, неоднократно призывал к мародерству на временно захваченных территориях и открыто проповедовал геноцид украинцев, в связи с чем его долгожданная ликвидация стала для них настоящим праздником.

Обстоятельства убийства Татарского на данное время достоверно не известны.

Согласно одной из версий, взрывчатка была заложена в бюсте, который ему подарила неизвестная женщина.

По другой — бомба была заложена в помещении заранее.

Кто именно стоит за этим взрывом также пока не ясно.

Российская сторона обвиняет во всем украинские спецслужбы, чему, ради насмешки, подыгрывают и украинские пользователи, намекая на аналогичную угрозу для остальных представителей кремлевской пропагандистской машины.

В то же время многие считают, что данное убийство могло быть результатом внутренних разборок между минобороны РФ и Пригожиным, с которым связывают Татарского.

Как бы то ни было, данный кейс красноречиво демонстрирует неизбежность расплаты для российских военных преступников, какими бы влиятельными они себя не считали, с какой бы самоуверенностью не грозили украинским военным, и где бы не скрывались.