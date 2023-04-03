Ликвидация Татарского: в соцсетях издеваются над одиозным пропагандистом и гадают, кто может стать следующим

3 апреля, 11:49
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Татарский ранее неоднократно бахвалился перед украинцами своей «неуязвимостью» (Фото:NV)

Татарский ранее неоднократно бахвалился перед украинцами своей «неуязвимостью» (Фото:NV)

Украинские пользователи соцсетей отмечают ликвидацию одиозного российского пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Российский военный преступник был уничтожен 2 апреля в результате взрыва во время так называемого «творческого вечера» в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге, которое, по некоторым данным, может быть связано с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

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Помимо непосредственного участия в боевых действиях на стороне РФ, Татарский, будучи уроженцем Макеевки, неоднократно призывал к мародерству на временно захваченных территориях и открыто проповедовал геноцид украинцев, в связи с чем его долгожданная ликвидация стала для них настоящим праздником.

https://twitter.com/NewDevice11/status/1642628755339264002
https://twitter.com/JackieLebows/status/1642636044330729473
https://twitter.com/sternenko/status/1642618295026085889
https://twitter.com/Cleanthesus/status/1642650087275868166
https://twitter.com/den_kazansky/status/1642558885960531968
https://twitter.com/amferatus/status/1642633250009915393
https://twitter.com/toolboxmurda/status/1642648980189327363
https://twitter.com/ani_tse/status/1642632217175138309
https://twitter.com/amferatus/status/1642633375629340675
https://twitter.com/petroporovshenk/status/1642686315064958979
https://twitter.com/torysobol/status/1642696612660035584

Обстоятельства убийства Татарского на данное время достоверно не известны.

Согласно одной из версий, взрывчатка была заложена в бюсте, который ему подарила неизвестная женщина.

https://twitter.com/gripyouraxe/status/1642637836049432577
https://twitter.com/53r611/status/1642563655404224514
https://twitter.com/sheriffofbulba/status/1642570217728491521
https://twitter.com/neko_mmunist/status/1642641315782352899

По другой — бомба была заложена в помещении заранее.

https://twitter.com/DmVoronV/status/1642770024212447232
https://twitter.com/Mrignats/status/1642560783287558144

Кто именно стоит за этим взрывом также пока не ясно.

Российская сторона обвиняет во всем украинские спецслужбы, чему, ради насмешки, подыгрывают и украинские пользователи, намекая на аналогичную угрозу для остальных представителей кремлевской пропагандистской машины.

https://twitter.com/bedduardo2/status/1642562418453651457
https://twitter.com/KubikKonya/status/1642595847983570949
https://twitter.com/Bohdan91697526/status/1642634109167054848
https://twitter.com/danielapruna2/status/1642656454749433860
https://twitter.com/ievg3/status/1642561505584398337
https://twitter.com/IvoL90818725/status/1642588593477636096

В то же время многие считают, что данное убийство могло быть результатом внутренних разборок между минобороны РФ и Пригожиным, с которым связывают Татарского.

https://twitter.com/Umka315/status/1642784435962511362
https://twitter.com/den_kazansky/status/1642781968847761408
https://twitter.com/Andrey88507906/status/1642802406206365699
https://twitter.com/Belopan/status/1642570939807289344
https://twitter.com/Kremlebotvzak/status/1642561613025738753
https://twitter.com/agsamg/status/1642804685928124417
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Как бы то ни было, данный кейс красноречиво демонстрирует неизбежность расплаты для российских военных преступников, какими бы влиятельными они себя не считали, с какой бы самоуверенностью не грозили украинским военным, и где бы не скрывались.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Санкт-Петербург Российская агрессия Российская пропаганда Военные преступления Взрыв Война России против Украины Владлен Татарский

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