Паника и отчаяние. Оккупанты используют для защиты от украинских дронов иконки — видео

14 апреля, 11:42
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Оккупантам просто нечего противопоставить дронам ВСУ, кроме своей веры в чудо (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Оккупантам просто нечего противопоставить дронам ВСУ, кроме своей веры в чудо (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Беспилотники ВСУ продолжают ввергать российских солдат в отчаяние, кошмаря их своими, как боевыми, так и просто разведывательными вылетами.

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Будучи неспособными защититься от подобных авианалетов, оккупанты либо тщетно пытаются сбивать украинские квадрокоптеры из обыкновенного стрелкового оружия, либо просто бегают в панике по окопам в надежде избежать поражения от сбрасываемых на них гранат.

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Впрочем, находятся и более креативные личности. Один из таких персонажей решил, что в качестве противодронного средства отлично может подойти приложенная к голове иконка.

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К счастью российского захватчика, похоже, что летавший над ним беспилотник оказался без снарядов, и лишь проводил разведку местности.

Однако, это не исключает того, что вслед за этим последовали и более неприятные для оккупантов сюрпризы от ВСУ, от которых ни одна, даже самая чудодейственная икона уже вряд ли спасет.

https://twitter.com/kharkiv_warnews/status/1646592931850080258
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Беспилотники Российские военные Иконы Дроны

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