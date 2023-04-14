Паника и отчаяние. Оккупанты используют для защиты от украинских дронов иконки — видео 14 апреля, 11:42 Оккупантам просто нечего противопоставить дронам ВСУ, кроме своей веры в чудо (Фото:Скриншот видео kharkiv_warnews/Twitter)

Беспилотники ВСУ продолжают ввергать российских солдат в отчаяние, кошмаря их своими, как боевыми, так и просто разведывательными вылетами.

Будучи неспособными защититься от подобных авианалетов, оккупанты либо тщетно пытаются сбивать украинские квадрокоптеры из обыкновенного стрелкового оружия, либо просто бегают в панике по окопам в надежде избежать поражения от сбрасываемых на них гранат.

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Впрочем, находятся и более креативные личности. Один из таких персонажей решил, что в качестве противодронного средства отлично может подойти приложенная к голове иконка.

К счастью российского захватчика, похоже, что летавший над ним беспилотник оказался без снарядов, и лишь проводил разведку местности.

Однако, это не исключает того, что вслед за этим последовали и более неприятные для оккупантов сюрпризы от ВСУ, от которых ни одна, даже самая чудодейственная икона уже вряд ли спасет.