Так держать! Оккупант нырнул в нору как раз в тот момент, когда туда упала граната — видео

13 апреля, 11:59
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Оккупант имел все шансы выжить, однако удача оказалась не на его стороне (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Оккупант имел все шансы выжить, однако удача оказалась не на его стороне (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

Как известно, настроение Фортуны, кому бы она не благоволила, довольно переменчиво, и то, что кажется провалом, порой, может обернуться успехом, и наоборот.

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Украинские защитники обнародовали видео, на котором российский военный, имея все шансы остаться невредимым после не самого удачного сброса с беспилотника ВСУ, сам буквально ныряет на встречу своей смерти.

Видео дня

Дело в том, что граната упала в вырытую в земле нору, благодаря чему оккупант не должен был получить никаких ранений.

Однако богиня удачи и непредсказуемости судьбы распорядилась так, что из-за паники россиянин решил спастись от взрыва именно там, запрыгнув в укрытие за мгновение до детонации.

https://twitter.com/2uwmp/status/1646428826774257666
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Видео Российские военные Дроны Война России против Украины

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