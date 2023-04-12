ВСУ превратили дрон в смертоносного голубя из «биолабораторий» и кошмарят им оккупантов — видео 12 апреля, 13:32 Хотя боевой «голубь» ВСУ лишь муляж, зато его гранаты вполне настоящие (Фото:Коллаж NV)

Бойцы ВСУ подпитывают страхи россиян перед так называемыми «биолабораториями», в которых якобы создаются «вирусы» для дальнейшего распространения на территории РФ с помощью птиц.

Для этого украинские военные маскируют свои дроны под голубей, как бы нелепо это не звучало.

В соцсетях появилось видео, на котором они демонстрируют один из таких образцов, собранных из обыкновенного квадрокоптера и установленного на нем муляжа птицы.

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И пусть выглядит это все довольно нелепо, к какой-то правдоподобности украинские защитники в данном случае и не стремятся, поскольку главной целью такого креатива является издевательство над российскими захватчиками.

Кроме того, хотя птицы, как биологическое оружие, поражающее исключительно граждан РФ — это всего лишь бредовый фейк кремлевской пропаганды, гранаты, которые на позиции сбрасывает боевой «голубь» ВСУ, вполне реальные.