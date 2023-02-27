Охотник стал добычей: ВСУ использовали беспилотник для уничтожения противодронного средства оккупантов — видео 27 февраля, 10:37 Российский подавитель БПЛА ЛПД-801 разлетелся на куски (Фото:Скриншот видео 2uwmp/Twitter)

Украинские военные уничтожили противодронную пушку российских захватчиков с помощью одного из своих беспилотников, которые она и должна подавлять.

Соответствующее видео от 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко опубликовал народный депутат Юрий Мысягин.

По его словам, речь идет о подавителе БПЛА ЛПД-801 российского производства.

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Фото: Скриншот видео 2uwmp/Twitter

На обнародованных кадрах видно, как оператор украинского беспилотника с ювелирной точностью сбрасывает на него гранату, в результате чего противодронное средство оккупантов разлетается на куски.