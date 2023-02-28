«Русня обс*рается». Стерненко показал, как дрон ВСУ без боеприпасов кошмарит перепуганных оккупантов — видео

28 февраля, 12:31
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Дроны ВСУ держат оккупантов под постоянным психологическим давлением (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Дроны ВСУ держат оккупантов под постоянным психологическим давлением (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Украинские дроны способны наводить ужас на российских оккупантов даже без боеприпасов.

Соответствующее видео опубликовал у себя в соцсетях известный блогер и волонтер Сергей Стерненко.

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На нем видно, как беспилотник ВСУ летает на большой скорости над окопами захватчиков, имитируя атаку, чтобы держать их под постоянным психологическим давлением.

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В свою очередь перепуганные россияне пытаются понять, как им действовать, и беспорядочно мечутся в разные стороны, надеясь укрыться от возможного удара.

«Наши пилоты осуществляют и разведку, и улучшают навыки. Ну и россияне авансом обс*раются», — объяснил Стерненко тактику украинских военных.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Сергей Стерненко Дроны Война России против Украины

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