Украинский дрон проучил стрелявших в него оккупантов — видео 21 февраля, 14:25 Оккупантов настигло возмездие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

В соцсетях появилось видео мести украинского дрона стрелявшим в него российским захватчикам.

На обнародованных кадрах видно несколько оккупантов, собравшихся возле лежащего на носилках раненого сослуживца.

Обнаружив в небе беспилотник ВСУ, они открыли по нему огонь из автоматов в надежде подбить.

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Несмотря на все старание, выполнить задуманное россиянам не удалось, в результате чего их настигло жестокое возмездие в виде сброшенной гранаты.