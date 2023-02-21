Украинский дрон проучил стрелявших в него оккупантов — видео

21 февраля, 14:25
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Оккупантов настигло возмездие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Оккупантов настигло возмездие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

В соцсетях появилось видео мести украинского дрона стрелявшим в него российским захватчикам.

На обнародованных кадрах видно несколько оккупантов, собравшихся возле лежащего на носилках раненого сослуживца.

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Обнаружив в небе беспилотник ВСУ, они открыли по нему огонь из автоматов в надежде подбить.

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Несмотря на все старание, выполнить задуманное россиянам не удалось, в результате чего их настигло жестокое возмездие в виде сброшенной гранаты.

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https://twitter.com/Ukraine_Twi/status/1627932740074053634
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Беспилотники Российские военные Дроны Война России против Украины

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