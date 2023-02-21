Украинский дрон проучил стрелявших в него оккупантов — видео
Оккупантов настигло возмездие (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)
В соцсетях появилось видео мести украинского дрона стрелявшим в него российским захватчикам.
На обнародованных кадрах видно несколько оккупантов, собравшихся возле лежащего на носилках раненого сослуживца.
Обнаружив в небе беспилотник ВСУ, они открыли по нему огонь из автоматов в надежде подбить.
Несмотря на все старание, выполнить задуманное россиянам не удалось, в результате чего их настигло жестокое возмездие в виде сброшенной гранаты.