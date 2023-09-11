Путина «обложили покрышками». В соцсетях высмеяли «средства ПВО», которыми РФ пытается защитить свои самолеты

11 сентября, 12:21
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Пользователи сомневаются, что покрышки являются эффективным средством для защиты от БПЛА (Фото:NV)

Пользователи сомневаются, что покрышки являются эффективным средством для защиты от БПЛА (Фото:NV)

На днях в соцсетях появились фото с авиабазы Энгельс, на которых видно, что на фоне постоянных атак дронов-камикадзе россияне пытаются защитить свои стратегические бомбардировщики Ту-95 автомобильными шинами.

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Позже были обнародованы и другие снимки, свидетельствующие о том, что аналогичные меры были предприняты и в отношении других самолетов.

Такие кустарные средства защиты от воздушных атак вызвали насмешки со стороны пользователей, считающих, что возгорание в результате удара беспилотника десятков покрышек вряд ли можно считать эффективным средством защиты.

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Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X

Вместе с тем они предложили россиянам на этом не останавливаться, и использовать покрышки не только для самолетов, но и обложить ими Кремль и самого российского диктатора Владимира Путина.

Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Соцсети Российские самолеты Шины Война России против Украины

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