«Это пиз*ец, Илюха!». Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас — видео

13 сентября, 10:28
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Реакция жителей Севастополя на взрыв оказалась довольно неоднозначной (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/X)

Реакция жителей Севастополя на взрыв оказалась довольно неоднозначной (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/X)

Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.

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Как утверждают в минобороны РФ, на этот раз ататка на стратегический объект захватчиков был совершена не дронами-камикадзе, а крылатыми ракетами.

В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб.

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При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

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«Пиз*ец, еб*ть, нах*й! Еб*ть, бл*. Еб*ть, нах*й! Еб*ть, нах*й, бл*. Еб*ть, су*а! Это пиз*ец, Илюха. Какое, нах*й, бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1701803537326391456
Скриншот/X
Фото: Скриншот/X
https://twitter.com/Drewtwodeetwo/status/1701814958550389233

Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Севастополь Российская агрессия Ракетные удары Черноморский флот РФ Война России против Украины

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