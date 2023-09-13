«Это пиз*ец, Илюха!». Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас — видео 13 сентября, 10:28 Реакция жителей Севастополя на взрыв оказалась довольно неоднозначной (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/X)

Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.

Как утверждают в минобороны РФ, на этот раз ататка на стратегический объект захватчиков был совершена не дронами-камикадзе, а крылатыми ракетами.

В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб.

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При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.

«Пиз*ец, еб*ть, нах*й! Еб*ть, бл*. Еб*ть, нах*й! Еб*ть, нах*й, бл*. Еб*ть, су*а! Это пиз*ец, Илюха. Какое, нах*й, бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.

Фото: Скриншот/X

ПАШЛІ ПАШЛІ ХАРОШ ЄСТЬ! pic.twitter.com/suvBwRrh54 — Oleh Novikov (@olehbatkovych) September 13, 2023

Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.