«Это пиз*ец, Илюха!». Огненный гриб в Севастополе вызвал у местных жителей восторженный ужас — видео
Реакция жителей Севастополя на взрыв оказалась довольно неоднозначной (Фото:Скриншот видео Zn_Portnova/X)
Из-за ракетного удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном россиянами Севастополе ночь на среду, 13 сентября, оказалась для жителей города весьма неспокойной.
Как утверждают в минобороны РФ, на этот раз ататка на стратегический объект захватчиков был совершена не дронами-камикадзе, а крылатыми ракетами.
В результате их попадания по заводу прогремели несколько мощных взрывов, после чего в небо взмыл огромный огненный гриб.
При этом, судя по видео, которыми местные жители делятся в соцсетях, у многих из них это зрелище вызвало довольно неоднозначную реакцию, одновременно похожую как на ужас, так и на восхищение увиденным.
«Пиз*ец, еб*ть, нах*й! Еб*ть, бл*. Еб*ть, нах*й! Еб*ть, нах*й, бл*. Еб*ть, су*а! Это пиз*ец, Илюха. Какое, нах*й, бывает», — прокомментировал взрывы в Севастополе один из очевидцев.
Согласно имеющимся данным, в результате удара по заводу были подреждены как минимум два российских военных судна.