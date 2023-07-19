Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, где его могли арестовать 19 июля, 13:55 Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото:Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo)

Российский диктатор Владимир Путин не поедет в августе в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом сообщила канцелярия президента ЮАР в среду, 19 июля.



Там заявили, что такое решение приняли «по взаимному согласию» сторон. Кроме Лаврова, в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки.

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Путин и саммит в ЮАР: почему это важно

Поездка российского диктатора в ЮАР должна была стать первым его зарубежным визитом после того, как 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (среди них ЮАР).



В течение нескольких месяцев в Кремле не могли определиться, отправится ли Путин на саммит, который состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа. В Южной Африке думали, как сделать так, чтобы это произошло. В правительстве даже хотели изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров стран, которых разыскивает МУС.

Прокурора МУС подчеркнул, что ЮАР должна поступить «правильно», если диктатор таки приедет. 18 июля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что возможный арест Путина на саммите БРИКС будет означать объявление войны РФ, и назвал такое решение «неконституционным» и «безрассудным».