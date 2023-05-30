ЮАР предоставила иммунитет участникам саммита, на который может приехать диктатор Путин

30 мая, 11:27
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Вероятно, власти ЮАР не собираются арестовывать Путина, если он приедет на саммит БРИКС в августе (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Вероятно, власти ЮАР не собираются арестовывать Путина, если он приедет на саммит БРИКС в августе (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)

Южно-Африканская республика решила предоставить дипломатический иммунитет для двух встреч официальных лиц, представляющих страны БРИКС. На саммит может приехать российский диктатор Владимир Путин.

О решении об иммунитете говорится в правительственном бюллетене.

Согласно документу, иммунитет распространяется на встречу министров иностранных дел блока, в который входят Бразилия, Россия, Китай, ЮАР и Индия, в Кейптауне 1−2 июня.

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Он также будет действовать на саммите глав государств БРИКС, он запланирован на 22−24 августа.

В Департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР уточнили, что это стандартное предоставление иммунитета, которое делается для всех международных конференций и саммитов в стране, независимо от уровня участия, пишет Bloomberg.

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«Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Они предназначены для защиты конференции и ее участников от юрисдикции принимающей страны на время проведения конференции», — добавили там.

В МИД страны уточнили, что эти иммунитеты не отменяют любой ордер, который мог быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции.

ЮАР пригласила российского диктатора Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в августе. При этом, 17 марта Международной уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине.

Глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут. Среди них есть и ЮАР.

Инфографика: NV

СМИ сообщали, что власти ЮАР пытаются убедить Кремль отказаться от возможного визита Путина в страну на саммит БРИКС летом из-за ордера на арест.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Владимир Путин Иммунитет ЮАР ордер на арест Путина

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