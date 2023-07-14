Рамафоса заявил, что Путину придется приехать на саммит в ЮАР. В Кремле еще думают 14 июля, 13:22 Владимир Путин и Сирил Рамафоса (Фото:Sergei Chirikov/Pool via REUTERS/File Photo)

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС будет очным, поэтому лично должен приехать и российский диктатор Владимир Путин. В Кремле говорят, что с форматом еще не определились.

Издание Eyewitness News сообщило, что на фоне разговоров, приедет ли глава Кремля в ЮАР, где его могут арестовать из-за ордера Гааги на арест, Рамафоса заявил о личном присутствии глав всех пяти стран.

Видео дня

Во время заседания делового совета БРИКС в Сэндтоне 13 июля он сказал участникам, что виртуальной встречи не будет.

«Ходили слухи, что это также может стать онлайн-саммитом. Нет. Это будет лицом к лицу, глаза в глаза», — заявил Рамафоса.

В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков, как пишет пропагандистское агентство ТАСС, говорит, что формат участия Путина в саммите БРИКС пока не определили и продолжаются обсуждения.

Саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая, Индии и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут.



Читайте также: Зеленский обсудил с президентом ЮАР подготовку к саммиту формулы мира

В правительстве ЮАР заявляли, что планируют изменить свое законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров разыскиваемых МКС стран. Да, диктатору Владимиру Путину смогут гарантировать иммунитет.

