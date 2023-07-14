«Были бы счастливы, если бы он не приехал». Власти ЮАР просили Россию отправить Лаврова на саммит вместо Путина 14 июля, 17:55 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

ЮАР хотела, чтобы на саммит БРИКС вместо российского диктатора Путина приехал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров, но кремлевский режим отклонил просьбу.

Как сообщает южноафриканское издание News24 со ссылкой на интервью вице-президента ЮАР Пола Машатиле, тот заявил, что страна пытается убедить Путина не приезжать на саммит.



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«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это почти как если бы вы пригласили друга к себе домой, а потом арестовали его. Поэтому для нас его неявка — лучшее решение. Но россияне недовольны, они хотят, чтобы он приехал», — утверждает Машатиле.

Как передает News24, власти ЮАР предложили три варианта «решения дилеммы», ни один из которых не поддержали все страны БРИКС. Среди вариантов было перенести саммит в Китай, приезд Лаврова вместо Путина и проведение саммита дистанционно.

The Moscow Times со ссылкой на интервью Машатиле газете Mail & Guardian передает, что в ЮАР «были бы счастливы, если бы он [Путин] не приезжал». Как пишет издание, Кремль отклонил просьбу Путину не ехать на саммит лично.

Ранее президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что саммит БРИКС будет очным, поэтому лично должен приехать и российский диктатор Владимир Путин. В Кремле утверждают, что еще не определились с форматом.

Саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину, состоится в Йоханнесбурге 22−24 августа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина по подозрению в депортации украинских детей в РФ и в совершении военных преступлений в Украине. Путина могут арестовать на территории 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (среди них ЮАР).

В правительстве ЮАР заявляли, что планируют изменить законодательство перед саммитом, чтобы иметь право решать: арестовывать или нет лидеров разыскиваемых МКС стран.