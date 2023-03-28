Покидает Украину? Скандального «Пашу Мерседеса» из Лавры застукали при оформлении загранпаспорта — видео 28 марта, 11:39 Заметив съемку, Лебедь начал явно нервничать (Фото:Скриншот видео glavcom)

На фоне выселения подконтрольного РПЦ московского патриархата из Киево-Печерской лавры ее бывший наместник Петр Лебедь (митрополит Павел), вероятно, решил покинуть Украину.

По крайней мере, он был замечен в сервисном центре возле станции метро Харьковская, где, как сообщает Главком, оформлял себе заграничный паспорт.

Также отмечается, что, заметив, что его снимают, Лебедь, который из-за своей тяги к дорогим автомобилям известен также под прозвищем «Паша Мерседес», начал явно нервничать, а после процедуры постарался как можно быстрее покинуть помещение.

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Напомним, что согласно распоряжению Министерства культуры и информполитики так называемая УПЦ МП должна до 29 марта покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре.

В свою очередь Лебедь после этого заявил, что московский патриархат не планирует покидать территорию комплекса, однако оформление загранпаспорта может свидетельствовать об обратном.