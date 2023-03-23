«Град без молитвы не заряжай». РПЦ учит оккупантов «правильно» убивать людей — видео

23 марта, 16:30
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В своих лекциях Андрей Ткачев ссылается на Александра Суворова (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

В своих лекциях Андрей Ткачев ссылается на Александра Суворова (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Служители так называемой «русской православной церкви» буквально соревнуются с исламистскими террористами в кровожадности «во имя Господа».

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Во время своей лекции скандальный представитель РПЦ Андрей Ткачев решил научить своих слушателей, как «правильно» убивать людей, в частности, украинцев.

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«Молитва должна быть к Богу. Как Суворов писал: «Без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать». Наука побеждать, она ж из этого состоит. Без молитвы пакет Градов не снаряжать. Каждую «сигару» засовываешь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… И так далее… Не потому, что хочется, а потому, что надо», — посоветовал безумный поп.

Видео дня

https://twitter.com/buch10_04/status/1638545665801199616

При этом сам Ткачев родился во Львове, однако человеконенавистнические идеи и неадекватное поведение привели его в итоге в РПЦ, где он нашел множество единомышленников.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Религия РПЦ Молитва Российская пропаганда РСЗО Град Война России против Украины

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