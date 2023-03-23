«Град без молитвы не заряжай». РПЦ учит оккупантов «правильно» убивать людей — видео 23 марта, 16:30 В своих лекциях Андрей Ткачев ссылается на Александра Суворова (Фото:Скриншот видео buch1004/Twitter)

Служители так называемой «русской православной церкви» буквально соревнуются с исламистскими террористами в кровожадности «во имя Господа».

Во время своей лекции скандальный представитель РПЦ Андрей Ткачев решил научить своих слушателей, как «правильно» убивать людей, в частности, украинцев.

«Молитва должна быть к Богу. Как Суворов писал: «Без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать». Наука побеждать, она ж из этого состоит. Без молитвы пакет Градов не снаряжать. Каждую «сигару» засовываешь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй… И так далее… Не потому, что хочется, а потому, что надо», — посоветовал безумный поп.

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При этом сам Ткачев родился во Львове, однако человеконенавистнические идеи и неадекватное поведение привели его в итоге в РПЦ, где он нашел множество единомышленников.