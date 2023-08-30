У россиян паника из-за самой массированной атаки дронов на РФ — подборка видео с реакциями 30 августа, 11:14 Россияне ноют из-за беспомощности своей ПВО (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/X)

В ночь на среду, 30 августа, сразу несколько российских регионов подверглись самой массированной атаке дронов-камикадзе за все время с начала развязанной РФ войны против Украины.

Серия взрывов была зафиксирована в Псковской, Брянской, Орловской, Рязанской, Калужской и Московской областях.

Всего в местных пабликах в соцсетях насчитали не менее 22 беспилотников, целями которых стал целый ряд стратегических объектов страны-агрессора, в том числе завод Кремний ЭЛ, на котором производят электронику для ракетных комплексов Искандер, и аэродром Кресты, где были уничтожены от четырех до шести военно-транспортных самолета Ил-76.

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Однако не менее важным является и психологический эффект, который произвела столь масштабная атака БПЛА на граждан РФ, обычно таких безразличных к военным преступлениям кремлевского режима в Украине.

По большей части так называемый «глубинный народ» оказался шокирован столь явной беспомощностью противовоздушной обороны, неспособной защитить страну от ударов беспилотников.

Судя по их комментариям на обнародованных в соцсетях видео, атака беспилотников-камикадзе спровоцировала среди граждан РФ настоящую панику, на фоне которой некоторые из них предпочли эвакуироваться.

А кого-то из россиян взрывы в родном городе заставили вспомнить об их фундаментальной причине, а именно — полномасштабном вторжении их оккупационных войск в Украину в феврале 2022 года.

"Добро пожаловать в 24 февраля, товарищи", — реакция россиянина на взрывы в аэропорту Пскова. pic.twitter.com/8p8omBoZ2E — PEKВИЕМ ПО РФ🇺🇦 #FreeNavalny #НЕТВОЙНЕ (@RuFailedState) August 29, 2023