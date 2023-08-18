Атака дронов на Москва-Сити обрадовала жителей российской столицы — видео
Для некоторых москвичей удар дрона оказался каким-то извращенным развлечением (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)
Каким бы странным это не казалось, но очередная атака беспилотников-камикадзе на деловой район Москва-Сити вызвала необъяснимую радость у некоторых жителей российской столицы.
Об этом свидетельствуют их комментарии по поводу взрывов в центре города.
«Москва-Сити опять подорвали. А мы идем гулять, смотреть Сити. Такой взрыв был, су*а, мощный. Я, кстати, не верила до этого, что Сити бомбили, но, еб*ть, сейчас мы это увидим своими глазами! Потому что я иду туда, где подорвали башню. Вот так вот. Четыре утра…», — с нескрываемым восторгом поделилась у себя в соцсетях одна из москвичек.
Можно лишь представить, каким счастьем для нее было бы оказаться непосредственно в эпицентре одного из таких взрывов.
В свою очередь украинские пользователи отмечают, что жители Москвы все еще слишком непуганые, и подобные атаки следует непременно продолжать, чтобы они наконец-то почувствовали, что такое война.