«Разложившаяся алкоголичка». Террорист Гиркин жестко «разнес» пропагандистку Симоньян. Досталось и Путину — видео

20 апреля, 12:44
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Гиркин уверен, что сама Симоньян не верит в транслируемый ею бред (Фото:Коллаж NV)

Гиркин уверен, что сама Симоньян не верит в транслируемый ею бред (Фото:Коллаж NV)

Российский террорист Игорь Гиркин, который последнее время отыгрывает вместе со своим «Клубом рассерженных патриотов» роль своеобразной «оппозиции» нынешнему кремлевскому режиму, нашел новую жертву для своей критики.

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На этот раз его целью стала скандальная пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Нынешние наши правители — они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма — это Маргоша Симоньян — абсолютно разложившаяся алкоголичка. Или, там недавно Антон Красовский был у нее, тот же самый педер*ст. Открытый педер*ст. Пропагандист педер*стии — был одним из главных патриотов. Ну о чем можно дальше говорить?», — возмутился военный преступник.

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При этом досталось от него также и российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению.

«Не избавившись от вот этого всего г*вна, извините за выражение, которое с ельцинских времен вокруг него скопилось и занимает все места, ничего не выйдет. Ничего!.. И пропаганда нормальная не получится. 30% бабушек будет смотреть по телевизору и кричать: „Да здравствует Путин!“. На следующий день им по телевизору покажут, как Путину втыкают в задницу по образцу Каддафи что-то, и они тоже будут кричать: „Ах ты мерзавец! Наконец-то тебе воткнули“», — резюмировал Гиркин.

https://twitter.com/garaevruslan02/status/1648531968186007553
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Игорь Гиркин Российская пропаганда Маргарита Симоньян Война России против Украины

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