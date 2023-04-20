«Разложившаяся алкоголичка». Террорист Гиркин жестко «разнес» пропагандистку Симоньян. Досталось и Путину — видео 20 апреля, 12:44 Гиркин уверен, что сама Симоньян не верит в транслируемый ею бред (Фото:Коллаж NV)

Российский террорист Игорь Гиркин, который последнее время отыгрывает вместе со своим «Клубом рассерженных патриотов» роль своеобразной «оппозиции» нынешнему кремлевскому режиму, нашел новую жертву для своей критики.

На этот раз его целью стала скандальная пропагандистка Маргарита Симоньян.

«Нынешние наши правители — они сами не верят в то, что говорят. Это чувствуется. Извините, когда главный пропагандист от патриотизма — это Маргоша Симоньян — абсолютно разложившаяся алкоголичка. Или, там недавно Антон Красовский был у нее, тот же самый педер*ст. Открытый педер*ст. Пропагандист педер*стии — был одним из главных патриотов. Ну о чем можно дальше говорить?», — возмутился военный преступник.

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При этом досталось от него также и российскому диктатору Владимиру Путину и его окружению.

«Не избавившись от вот этого всего г*вна, извините за выражение, которое с ельцинских времен вокруг него скопилось и занимает все места, ничего не выйдет. Ничего!.. И пропаганда нормальная не получится. 30% бабушек будет смотреть по телевизору и кричать: „Да здравствует Путин!“. На следующий день им по телевизору покажут, как Путину втыкают в задницу по образцу Каддафи что-то, и они тоже будут кричать: „Ах ты мерзавец! Наконец-то тебе воткнули“», — резюмировал Гиркин.