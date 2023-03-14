Армения запретила въезд пропагандистке Симоньян. Она назвала премьера страны «уродом» 14 марта, 23:54 Маргарита Симоньян (Фото:Маргарита Симоньян / Twitter)

Во вторник, 14 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил запрет на въезд в страну российским пропагандистам — главному редактору RT Маргарите Симоньян и основателю таблоида Life Араму Габрелянову.

Такое Пашинян сказал в ответ на вопрос российского пропагандистского издания Sputnik Армения.

«Армения — это суверенное государство и имеет право ожидать уважительного отношения к себе. Также Армения имеет право применять имеющиеся у нее суверенные механизмы в случае намерений против ее интересов», — подчеркнул он.

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Армянский премьер также отметил, что такие люди должны уважать Армению и избранную ее народом власть.

«Также я хочу обратить ваше внимание на один факт: если бы эти люди совершили хоть один процент тех действий в отношении своих стран, которые они совершали против Армении, то они даже в свой собственный дом не смогли бы попасть. И этим все сказано», — отметил Пашинян.

Он при этом не уточнил, кому еще, кроме Симоньян и Габрелянова, запрещен въезд в Армению, пояснив, что этим вопросом занимаются компетентные структуры.

Главред RT почти сразу прокомментировала запрет въезда в страну, назвав Пашиняна «уродом» и заявив, что она, «чистокровная армянка», и так не собиралась ехать в Армению при действующем премьере.

«Ни о каких коридорах я никогда ничего не говорила, а говорила и буду говорить лично о Пашиняне — что он урод и предатель армянского народа, что он продал и предал все армянские интересы, которые мог предать и продать, и продаст и предаст те, которые пока не смог, что он ненавидит Россию и обманывает Путина, что он ЦРУшная подстилка без чести и совести, как все ЦРУшные подстилки», — написала Симоньян.

