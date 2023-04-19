«Будем действовать по ситуации»: Губарев угрожает путинскому режиму «революцией»

19 апреля, 12:26
Поделиться:
Павел Губарев является членом так называемого «Клуба рассерженных патриотов» (Фото:depo.ua)

Павел Губарев является членом так называемого «Клуба рассерженных патриотов» (Фото:depo.ua)

Скандальный пророссийский коллаборант Павел Губарев, который в 2014 году называл себя «народным губернатором» Донецкой области, угрожает кремлевскому режиму «революцией».

Свои предостережения по этому поводу член так называемого «Клуба рассерженных патриотов», в который также входит террорист Игорь Гиркин, опубликовал у себя в соцсетях.

Видео дня

Читайте также:
«Придется отвечать». Гиркин неожиданно признал вторжение в Украину незаконным, а солдат РФ — преступниками

«Мы разделяем понятия родина и власть. Во власти же много рвачей, подонков и саботажников, настроенных по отношению к национальным интересам враждебно. Мы же, в свою очередь, настроены к ним враждебно, и даже революционно. И самое главное сегодня, что многие это поняли», — написал он в своем Telegram.

По словам Губарева, если российский диктатор Владимир Путин пойдет на переговоры с Украиной, члены КРП будут это всячески саботировать, добиваясь его свержения.

Читайте также:
Павел Баев
Павел Баев
Что происходит в Москве в преддверии украинского наступления

«И действовать мы будем по ситуации. Если власть перестанет молить о переговорах, чтобы устроить очередной (после Минсков и Стамбулов) договорнячок, мы ее всецело поддержим. Если нет — всеми силами, средствами и всей нашей решительностью воспрепятствует предательству. Поймите, русские люди, если конфликт заморозится еще на 5−10 лет, то победить мы уже не сможем. Пятая колонна врага в российской власти (агентура, олигархи, национальные сепаратисты и этнические мафии) не даст реформировать политические и социально-экономические институты под военные нужды. Без революции (сверху она произойдет или снизу) мы не победим», — заявил он, добавив, что КРП — «потенциально революционная сила».

О создании в РФ «Клуба рассерженных патриотов» стало известно в начале апреля.

Читайте также:

В доносе на Гиркина говорится о «дискредитации российской армии» (Фото:Коллаж NV) За наезд на Путина: в РФ решили наконец-то взяться за Гиркина. Соцсети в восторге

Таким образом Гиркин и его соратниками, недовольные ситуацией на фронте и курсом Кремля, решили обратить внимание россиян на то, что РФ движется к военному поражению.

«Мы влезли в длительную затяжную войну, к которой наша экономика оказалась совершенно не готовой. К ней оказалась не готова и армия, и политическая система», — объяснил он в своем обращении.

После этого на Гиркина был написан донос, в котором «неравнодушная гражданка» призвала силовиков «повнимательней присмотреться» к КРП.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Игорь Гиркин Павел Губарев Коллаборант Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X