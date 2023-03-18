Путин в любой момент может предстать перед Международным судом — генпрокурор Гааги 18 марта, 01:10 Карим Хан (Фото:news.un.org)

Президент страны-террориста Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.

Об этом заявил главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, сообщает CNN.



«Никто не должен чувствовать, что у него есть свобода действий. Никто не должен чувствовать, что может действовать свободно, и уж точно никто не должен чувствовать, что может действовать и безнаказанно совершать геноцид, преступления против человечности или военные преступления», — сказал он.

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Хан подчеркнул, что те, кто считает, что невозможно притянуть к ответственности Путина, не понимает истории.

«Я думаю, что те, кто считает, что это невозможно, не понимают историю, потому что главные нацистские военные преступники, (бывший президент Югославии Слободан, — ред.) Милошевич, (бывший политик боснийских сербов Радован, — ред.) Караджич, (бывший военный офицер боснийских сербов Ратко, — ред.) Младич, бывший президент (Либерии, — ред.) Чарльз Тейлор, (бывший премьер-министр, — ред.) Жан Камбанда из Руанды, Хиссен Хабре (бывший президент Чада, — ред.). Все они были могущественными, влиятельными людьми, и все же они оказались в залах суда, где их поведение рассматривалось независимыми судьями. И это также дает повод надеяться, что закон, как бы трудно это ни было, может быть верховным», — заявил главный прокурор МУС.

Международный уголовный суд в Гааге в пятницу, 17 марта, выдал ордер на арест российского диктатора Путина, который подозревается в совершении военных преступлений в Украине.

В МУС заявили, что Путин и Белова, «предположительно, несут ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию России» с 24 февраля 2022 года.