«Люблю демонстрировать свое тело». Бабушка похвасталась своей подтянутой фигурой в 77 лет

Бабушка в свои 77 лет активно демонстрирует свою фигуру и носит бикини. (Фото: Norma Williams/Instagram)

Итальянка, которая родом из Ливерпуля в Великобритании, похвасталась своей подтянутой фигурой. В свои 77 она чувствует себя увереннее, чем в 20.

Об этом женщина рассказала изданию Need To Know. Еженедельно 77-летняя Норма Уильямс тратит по несколько часов на усовершенствование своей физической формы. Она живет в итальянском городе Сполето, но родом из британского Ливерпуля.

Женщина занимается плаваниями, пешими прогулками, ездой на велосипеде и пытается поддерживать активный образ жизни.

«Я люблю демонстрировать свое тело в обтягивающей одежде. Даже зимой я ношу обтягивающую одежду — ненавижу скрывать свое тело. Хотя я осознаю, что мое тело выглядит „изношенным“, это меня не беспокоит, потому что я ценю его силу и физическую форму. Молодость не равна красоте — у меня никогда не было такого тела, когда я была молода! С возрастом оно становилось красивее. Красота — это здоровье, физическая форма и фигура, а не мода, молодость и пластика живота. Красота — это также истории, которые рассказывает ваше тело — шрамы, морщины, травмированные конечности», — цитирует медиа итальянку.





Норма Уильямс в свои 77 чувствует себя увереннее, чем в 20 / Фото: Norma Williams/Instagram

Когда Норме было 20, говорит она, чувствовала себя гораздо неувереннее, чем сейчас.

«Самая большая разница между мной в 20 лет и мной в 70 — это, проще говоря, энергия. Мой уровень энергии экспоненциально вырос за последние 50 лет — и это побуждает меня жить так, как я живу сейчас. Люди обычно шокированы, когда узнают мой возраст», — добавляет она.

Женщина не стесняется своего тела и активно демонстрирует его в соцсетях. / Фото: Norma Williams/Instagram

Женщина убеждена, что она отличается от стереотипного представления о пожилых людей, а также, что бросила вызов возрасту. «Старение пошло мне на пользу», — заключает Норма.